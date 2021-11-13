Volkswagen построит новый завод. На нем будут делать модель Trinity
Фото: ndr.de
Проект считается одним из важнейших в инвестиционной стратегии Volkswagen на ближайшие 5 лет. Скорее всего, предприятие возведут недалеко от штаб-квартиры в Вольфсбурге, о чем сообщил представитель крупнейшего автомобильного концерна Европы.
Это будет некий «второй завод в Вольфсбурге». Его строительство, по оценкам Группы Volkswagen, может обойтись в несколько сотен миллионов евро. Однако Наблюдательный совет Группы еще должен окончательно утвердить данное решение, и ответ будет дан не раньше 9 декабря 2021 года.
Ожидается, что проект Trinity полностью заработает в 2026 году. Он представляет собой полностью переосмысленную систему конструкции автомобилей, в которой будут использоваться самые современные электронные приводы, высокоэффективное программное обеспечение, сетевые технологии и технологии автономного вождения VW.
Для этого бренд намерен использовать самую совершенную платформу под названием SSP, к которой должны иметь доступ все дочерние компании Группы. На этой технической базе планируется создать более 40 млн автомобилей.
Таким образом, Volkswagen намерен атаковать, в первую очередь, американского соперника Tesla, который уже близок к запуску своей новой «гигафабрики» в Грюнхайде, что в окрестностях Берлина.
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