Volkswagen предлагает превратить автомобиль в дом на колесах: готовые комплекты на любой бюджет
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Топовый BusBox предназначен для микроавтобусов Volkswagen Caravelle T5, T6 и T6.1. В нем есть кровать, матрас, кухонная зона (с местом для двухконфорочной плиты), выдвижная кладовая и водопровод. Цена – 3 340 фунтов или 340 тысяч рублей.
По словам Джеймса Аллитта, главы отдела послепродажного обслуживания Volkswagen Commercial Vehicles, «новый ассортимент аксессуаров для кемпинга делает путешествия более приятными, он объединяет все необходимое для комфортной поездки в продуманном, удобном и компактном пространстве. Универсальный мобильный дом в коробке – отличное решение для тех, кто планирует отпуск в кемпинге».
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