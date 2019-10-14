14 октября 2019, 00:59
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont. Новому пятиместному кроссоверу Atlas Cross Sport прочат статус глобальной модели. Не исключено, что новинка появится и в России.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Новый Atlas Cross Sport оказался короче и ниже исходного Atlas/Teramont, при этом ширина и колесная база сохранились без изменений. Габаритные размеры новинки: длина – 4 966 мм (-71 мм), ширина – 1 989 мм, высота – 1 720 мм (-58 мм), а расстояние между осями – 2 980 мм. Объем полезного пространства в багажнике за вторым рядом сократился до 1 141 литра (-431 литр), а при сложенных задних сидениях – до 2 203 литров (-538 литров).
В салоне появился новый руль, а у цифровой панели приборов – иная графика. Одновременно со стандартным Atlas Cross Sport представили его «драйверскую» версию R-Line, которая отличается спортивным декором и 21-дюймовыми колесными дисками. Как и ожидалось, кроссовер стал первой моделью компании с новым логотипом спортивного подразделения Volkswagen R.
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