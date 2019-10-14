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14 октября 2019, 00:59

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont. Новому пятиместному кроссоверу Atlas Cross Sport прочат статус глобальной модели. Не исключено, что новинка появится и в России.
Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
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В Китае укороченный вариант продается с весны 2019 года как Teramont X, но американский вариант получил уникальный дизайн. В модельном ряду Volkswagen он должен занять место между Tiguan и Atlas/Teramont. Можно предположить, что после рестайлинга облик 7-местного кроссовера приведут в соответствие с «младшим» братом.

Новый Atlas Cross Sport оказался короче и ниже исходного Atlas/Teramont, при этом ширина и колесная база сохранились без изменений. Габаритные размеры новинки: длина – 4 966 мм (-71 мм), ширина – 1 989 мм, высота – 1 720 мм (-58 мм), а расстояние между осями – 2 980 мм. Объем полезного пространства в багажнике за вторым рядом сократился до 1 141 литра (-431 литр), а при сложенных задних сидениях – до 2 203 литров (-538 литров).

В салоне появился новый руль, а у цифровой панели приборов – иная графика. Одновременно со стандартным Atlas Cross Sport представили его «драйверскую» версию R-Line, которая отличается спортивным декором и 21-дюймовыми колесными дисками. Как и ожидалось, кроссовер стал первой моделью компании с новым логотипом спортивного подразделения Volkswagen R.

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Volkswagen Teramont оценили в 2 799 000 рублей
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Volkswagen представил Atlas Cross Sport
{{material_127755}}В Китае укороченный вариант продается с весны 2019 года как Teramont X, но американский вариант получил уникальный дизайн. В модельном ряду Volkswagen он должен занять место между Tiguan и Atlas/Teramont. Можно предположить, что после рестайлинга облик 7-местного кроссовера приведут в соответствие с «младшим» братом.Новый Atlas Cross Sport оказался короче и ниже исходного Atlas/Teramont, при этом ширина и колесная база сохранились без изменений. Габаритные размеры новинки: длина – 4 966 мм (-71 мм), ширина – 1 989 мм, высота – 1 720 мм (-58 мм), а расстояние между осями – 2 980 мм. Объем полезного пространства в багажнике за вторым рядом сократился до 1 141 литра (-431 литр), а при сложенных задних сидениях – до 2 203 литров (-538 литров).В салоне появился новый руль, а у цифровой панели приборов – иная графика. Одновременно со стандартным Atlas Cross Sport представили его «драйверскую» версию R-Line, которая отличается спортивным декором и 21-дюймовыми колесными дисками. Как и ожидалось, кроссовер стал первой моделью компании с новым логотипом спортивного подразделения Volkswagen R.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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