6 марта 2018, 11:50
Volkswagen представил концепт I.D. Vizzion
Volkswagen привез в Женеву концептуальный высокотехнологичный I.D. Vizzion, который демонстрирует, как будут выглядеть автомобили в 2030 году. В будущем серийная версия концепт-кара заменит флагманский седан Phaeton.
Внешне I.D. Vizzion не слишком отличается от современных седанов: светодиодные фары, четыре двери, которые, правда, открываются навстречу друг другу. Концепт-кар построен на модульной платформе MEB, которую специально разработали для электромобилей семейства I.D. Габаритные размеры новинки: длина – 5 163 мм, ширина – 1 947 мм, высота – 1 506 мм, а размер колесной базы равен 3 100 мм.
В движение I.D. Vizzion приводят два электромотора, по одному на каждой оси, суммарной мощностью 306 л.с. В комплекте к ним идут аккумуляторные батареи емкостью 111 киловатт-часов. Седан может похвастаться прекрасными динамическими показателями. Разгон от нуля до «сотни» занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость равна 180 км/ч. Запаса аккумуляторов хватит, чтобы проехать до 665 километров. Серийный вариант обещают представить через 2 – 3 года.
Внутри нас ждет настоящий автомобиль будущего. Здесь нет традиционных органов управления и приборов. Предполагается, что пассажиры смогут отдавать команды голосом и жестам, говоря автомобилю, куда ехать. С помощью комплекса датчиков и системы искусственного интеллекта автомобиль распознает указания, прокладывает оптимальный маршрут и едет по нужному адресу благодаря автопилоту 5 уровня.
Седан получил панорамную крышу и большую площадь бокового остекления, поэтому в салоне много естественного света. Датчики автомобиля сканируют и запоминают лица пассажиров, чтобы применять для каждого индивидуальные настройки кресел, климата установки и аудиосистемы. А с помощью очков дополненной реальности HoloLens от Microsoft можно проецировать виртуальные изображения в салоне.
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