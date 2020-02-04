4 февраля 2020, 15:12
Volkswagen представил новый кроссовер Taigun
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen представила новый компактный кроссовер Taigun, который составит конкуренцию «корейцам» Hyundai Creta и Kia Seltos. Автомобиль адресован индийскому рынку. Продажи стартуют через год.
Фото: indiacarnews.com
Фото: indiacarnews.com
Фото: indiacarnews.com
Фото: Volkswagen
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Габаритная длина Volkswagen Taigun составляет 4,2 метра, а размер колесной базы – 2,65 метра. Кроссовер построен на упрощенной версии глобальной модульной архитектуры MQB-A0 с индексом IN, разработанной специально для Индии. С учетом местных условий, кроссовер получил усиленную подвеску, а дорожный просвет увеличили до 205 мм. Дизайн кроссовера выдержан в фирменном стиле Volkswagen. От компактного T-Cross он отличается лишь иными бамперами да слегка переосмысленным интерьером.
В моторную гамму Volkswagen Taigun вошли два бензиновых турбомотора объемом 1,0 литр (115 л.с.) и 1,5 литра (150 л.с.). Оба смогут работать как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «роботом» DSG-7. Привод – исключительно передний. Дизельной версии у кроссовера не предвидится, зато может появиться битопливная. В продажу Volkswagen Taigun поступит только через год.
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