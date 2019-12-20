20 декабря 2019, 14:17
Volkswagen представил новый Passat для России
- 247
- 0
Фото: Volkswagen
Российский офис Volkswagen рассказал о рестайлинговом седане Passat восьмого поколения, который должен появиться у дилеров весной 2020 года. Покупателям предложат выбор из двух моторов мощностью 150 и 190 сил.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Ранее мы писали
Памятны времена, когда Passat играл чуть не главную скрипку в российских продажах Volkswagen. Взять тот же ...Читать далее
Российским покупателям на первом этапе предложат только бензиновые модификации обновленного Passat. Выбирать придется между турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2.0 TSI с отдачей 190 л.с. Оба могут работать в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG, а «младший» агрегат – еще и с 6-ступенчатой «механикой».
Полностью светодиодная оптика войдет в список стандартного оснащения всех комплектаций. В качестве опции можно будет дозаказать матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом. В помощь водителю предложат комплекс систем активной безопасности IQ.Drive, действующий на скоростях до 210 км/ч. Кроме того, в список доступного оборудования войдет цифровая приборная панель и медиасистема Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами. Подробный состав комплектаций и цены обещают назвать ближе к началу продаж уже в следующем году.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Лада А под машиной масло остается? Есть следы какие? Если ответ на оба вопроса нет, то возможен вариант износа КШМ (кривошипно-шатунный механизм) , Проще говоря износ двигателя. Нужна капиталка, либо замена на новый. Двигатель то хоть какой, бензин/ дизель? А то про машину ни слова не ...
Беспокоился, что будет с моим мотоциклом в
Жгете! Куплю по такой цене!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве