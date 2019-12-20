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20 декабря 2019, 14:17

Volkswagen представил новый Passat для России

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Фото: Volkswagen
Российский офис Volkswagen рассказал о рестайлинговом седане Passat восьмого поколения, который должен появиться у дилеров весной 2020 года. Покупателям предложат выбор из двух моторов мощностью 150 и 190 сил.
Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
Volkswagen представил новый Passat для России
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Премьера обновленного Volkswagen Passat B8 состоялась в сентябре 2019 года на Франкфуртском мотор-шоу. Была надежда, что седан успеют привезти в Россию до конца декабря. Теперь стало ясно – ждать придется до весны. Внешне Passat почти не отличим от дорестайлингового варианта. Но если присмотреться, можно заметить слегка скорректированную форму бамперов, радиаторной решетки и оптики. Главный ориентир – крупная надпись «Passat», которая теперь располагается во всю ширину кормы, как у флагманского лифтбека Arteon.

Российским покупателям на первом этапе предложат только бензиновые модификации обновленного Passat. Выбирать придется между турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2.0 TSI с отдачей 190 л.с. Оба могут работать в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG, а «младший» агрегат – еще и с 6-ступенчатой «механикой».

Полностью светодиодная оптика войдет в список стандартного оснащения всех комплектаций. В качестве опции можно будет дозаказать матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом. В помощь водителю предложат комплекс систем активной безопасности IQ.Drive, действующий на скоростях до 210 км/ч. Кроме того, в список доступного оборудования войдет цифровая приборная панель и медиасистема Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами. Подробный состав комплектаций и цены обещают назвать ближе к началу продаж уже в следующем году.

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Volkswagen представил новый Passat для России
{{material_126865}}Премьера обновленного Volkswagen Passat B8 состоялась в сентябре 2019 года на Франкфуртском мотор-шоу. Была надежда, что седан успеют привезти в Россию до конца декабря. Теперь стало ясно – ждать придется до весны. Внешне Passat почти не отличим от дорестайлингового варианта. Но если присмотреться, можно заметить слегка скорректированную форму бамперов, радиаторной решетки и оптики. Главный ориентир – крупная надпись «Passat», которая теперь располагается во всю ширину кормы, как у флагманского лифтбека Arteon.Российским покупателям на первом этапе предложат только бензиновые модификации обновленного Passat. Выбирать придется между турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2.0 TSI с отдачей 190 л.с. Оба могут работать в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG, а «младший» агрегат – еще и с 6-ступенчатой «механикой».Полностью светодиодная оптика войдет в список стандартного оснащения всех комплектаций. В качестве опции можно будет дозаказать матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом. В помощь водителю предложат комплекс систем активной безопасности IQ.Drive, действующий на скоростях до 210 км/ч. Кроме того, в список доступного оборудования войдет цифровая приборная панель и медиасистема Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами. Подробный состав комплектаций и цены обещают назвать ближе к началу продаж уже в следующем году.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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