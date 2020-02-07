7 февраля 2020, 07:19
Volkswagen представил обновленный Teramont
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen привезла на автосалон в Чикаго рестайлинговый кроссовер Atlas, который в России продается под именем Teramont. Автомобиль стал еще больше похож на своего купеобразного «брата» Atlas Cross Sport.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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В салоне появился новый руль, а медиасистема Composition Media с 8-дюймовым экраном теперь положена всем комплектациям, кроме стартовой. Штатно все кроссоверы оснащаются комплексом электронных помощников, включая систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, систему мониторинга «слепых» зон и парковочный ассистент.
В списке опций: цифровая панель приборов, атмосферная подсветка салона, трехзонный «климат», аудиосистема Fender, передние сидения с подогревом и вентиляцией, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, а также адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автопарковщик.
Изменений в технике не произошло. В США Volkswagen Teramont продается в двух версиях: с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и с 3,6-литровой «шестеркой», выдающей 280 сил. Оба сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Полный привод теперь положен только кроссоверам со «старшим» двигателем. Продажи на североамериканском рынке стартуют весной 2020 года. До России новинка доберется не раньше 2021 года. Изначально Teramont появился через 1,5 года после выхода «Атласа».
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
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01.07.2019, 00:04
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Комментарии пользователей
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