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7 февраля 2020, 07:19

Volkswagen представил обновленный Teramont

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen привезла на автосалон в Чикаго рестайлинговый кроссовер Atlas, который в России продается под именем Teramont. Автомобиль стал еще больше похож на своего купеобразного «брата» Atlas Cross Sport.
Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Volkswagen представил обновленный Teramont
Ранее мы писали
Наблюдал тут за человеком, покупавшим Teramont. Счастья - как у слона, увидевшего булочку. Поговорили. Как ...
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Обновленный Volkswagen Atlas получил иную радиаторную решетку с новым логотипом марки, другие фары головного света и задние фонари. Габаритная длина увеличилась на 8 мм благодаря новым бамперам. Новая «драйверская» версия R-Line отличается спортивным обвесом и более крупными литыми колесными дисками размером 20 или 21 дюйм.

В салоне появился новый руль, а медиасистема Composition Media с 8-дюймовым экраном теперь положена всем комплектациям, кроме стартовой. Штатно все кроссоверы оснащаются комплексом электронных помощников, включая систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, систему мониторинга «слепых» зон и парковочный ассистент.

В списке опций: цифровая панель приборов, атмосферная подсветка салона, трехзонный «климат», аудиосистема Fender, передние сидения с подогревом и вентиляцией, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, а также адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автопарковщик.

Изменений в технике не произошло. В США Volkswagen Teramont продается в двух версиях: с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и с 3,6-литровой «шестеркой», выдающей 280 сил. Оба сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Полный привод теперь положен только кроссоверам со «старшим» двигателем. Продажи на североамериканском рынке стартуют весной 2020 года. До России новинка доберется не раньше 2021 года. Изначально Teramont появился через 1,5 года после выхода «Атласа».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Volkswagen Teramont оценили в 2 799 000 рублей
У всех любителей больших внедорожников настоящий праздник! Огромный новый автомобиль в богатых комплектациях, по "льготной" цене. Владельцам Туарегов стоит задуматься, правильный ли выбор они сделали.
Артем
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
Форум Volkswagen Caddy
Нужна помощь. wv caddy 2008 г. дизель, сегодня 03.02.20 . прогревал двигатель. потом он заглох, аккумулятор в норме, в чём причина ?
Михаил
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Volkswagen представил обновленный Teramont
{{material_123501}}Обновленный Volkswagen Atlas получил иную радиаторную решетку с новым логотипом марки, другие фары головного света и задние фонари. Габаритная длина увеличилась на 8 мм благодаря новым бамперам. Новая «драйверская» версия R-Line отличается спортивным обвесом и более крупными литыми колесными дисками размером 20 или 21 дюйм.В салоне появился новый руль, а медиасистема Composition Media с 8-дюймовым экраном теперь положена всем комплектациям, кроме стартовой. Штатно все кроссоверы оснащаются комплексом электронных помощников, включая систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, систему мониторинга «слепых» зон и парковочный ассистент.В списке опций: цифровая панель приборов, атмосферная подсветка салона, трехзонный «климат», аудиосистема Fender, передние сидения с подогревом и вентиляцией, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, а также адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автопарковщик.Изменений в технике не произошло. В США Volkswagen Teramont продается в двух версиях: с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и с 3,6-литровой «шестеркой», выдающей 280 сил. Оба сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Полный привод теперь положен только кроссоверам со «старшим» двигателем. Продажи на североамериканском рынке стартуют весной 2020 года. До России новинка доберется не раньше 2021 года. Изначально Teramont появился через 1,5 года после выхода «Атласа».
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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