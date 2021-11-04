Volkswagen представил очередной купеобразный кроссовер, а его спортверсия GTX развивает 300 сил
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Базовая версия Volkswagen ID.5 получила электромотор мощностью 174 л.с., расположенный на задней оси, и батарею емкостью 77 кВт-ч. Дальность хода составляет 520 километров, при этом максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Полноприводный Volkswagen ID.5 GTX оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 299 л.с. С места до «сотни» он разгоняется за 6,3 секунды, а максимальную скорость увеличили до 180 км/ч. Без подзарядки такой кроссовер может проехать до 480 километров.
Продажи Volkswagen ID.5 стартуют весной 2022 года. Ожидается, что стоит новинка будет примерно 47,5 тысячи евро (3,9 млн рублей в пересчете по курсу) или примерно на 2,5 тысячи евро дороже обычных Volkswagen ID.4.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий