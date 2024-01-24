Volkswagen представил последний Golf с ДВС

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В 2024 году Volkswagen отмечает 50-летие Golf. Обновленный хэтчбек станет последним в линейке автомобилем с классическим двигателем внутреннего сгорания. Ближе к концу десятилетия на рынок выйдет Golf девятого поколения, который будет предлагаться исключительно с электрической силовой установкой, включая «заряженные» версии GTI.

Рестайлинг почти не затронул внешность Golf: скорректировали форму оптики, подсветили значок Volkswagen, слегка изменили форму бампера, обновили цветовую гамму. В салоне изменений больше. На руль вернулись обычные кнопки, сменив работавшие с ошибками сенсорные клавиши. На передней панели установили новый тачскрин медиасистемы с обновленной графикой и более логичной структурой меню. Европейские версии получили голосового помощника на базе ChatGPT.

Фото: Volkswagen

Модели начального уровня оснастили 1,5-литровыми моторами TSI мощностью 116 и 150 л.с., которые работают в паре с «механикой». Плагин-гибридные версии eHybrid развивают 204 или 272 л.с., а запас хода на чистом электричестве вырос с 61 до 100 километров. Сохранилась также дизельная версия с мотором 2.0 TDi, доступным в двух вариантах мощности: 116 или 150 л.с. Отдачу топового Golf GTI увеличили с 245 до 265 л.с., но от версий с МКПП пришлось отказаться в угоду экологии. Теперь – только 7-ступенчатый «робот» DSG.

Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р )

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