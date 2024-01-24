Volkswagen представил последний Golf с ДВС
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Рестайлинг почти не затронул внешность Golf: скорректировали форму оптики, подсветили значок Volkswagen, слегка изменили форму бампера, обновили цветовую гамму. В салоне изменений больше. На руль вернулись обычные кнопки, сменив работавшие с ошибками сенсорные клавиши. На передней панели установили новый тачскрин медиасистемы с обновленной графикой и более логичной структурой меню. Европейские версии получили голосового помощника на базе ChatGPT.
Модели начального уровня оснастили 1,5-литровыми моторами TSI мощностью 116 и 150 л.с., которые работают в паре с «механикой». Плагин-гибридные версии eHybrid развивают 204 или 272 л.с., а запас хода на чистом электричестве вырос с 61 до 100 километров. Сохранилась также дизельная версия с мотором 2.0 TDi, доступным в двух вариантах мощности: 116 или 150 л.с. Отдачу топового Golf GTI увеличили с 245 до 265 л.с., но от версий с МКПП пришлось отказаться в угоду экологии. Теперь – только 7-ступенчатый «робот» DSG.
-
13.09.2023, 00:17
Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
С 1 сентября вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Сотрудники ГИБДД уже успели провести в регионах первые рейды и отчитаться о результатах.Читать далее
-
23.08.2023, 18:12
6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке
Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во всем мире. Эксперты британского издания WhatСar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy составили «черный список» из самых проблемных авто с пробегом.Читать далее
-
09.08.2023, 13:22
Польские пограничники задержали белоруса на угнанном Volkswagen
Польские пограничники задержали на автомобильном пункте пропуска в Тересполе гражданина Беларуси, следовавшего в Брест на Volkswagen Golf. Выяснилось, что машина числится в розыске как угнанная.Читать далее
-
10.07.2023, 09:03
Эксперты назвали рекордсменов по снижению цен среди подержанных автомобилей
Британские журналисты сравнили цены на трехлетние подержанные автомобили в начале 2023 года и шесть месяцев спустя. Выяснилось, что цены на некоторые модели рухнули на 30% и больше.Читать далее
-
03.04.2023, 09:13
Volkswagen ставит крест на бензиновых Golf: что известно о преемнике
Нынешнее восьмое поколение Volkswagen Golf станет последним поколением легендарной модели, которое будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Преемник сохранит только имя и дух Golf.Читать далее
-
29.03.2023, 13:42
Семейные автомобили, которых лучше избегать: самые ненадежные модели, по мнению владельцев
Водители, выбирающие семейный автомобиль, ищут нечто практичное, вместительное и, самое главное, надежное. Никто не хочет застрять с детьми в сломанном автомобиле на обочине в ожидании эвакуатора или получить огромный счет за ремонт.Читать далее
-
13.09.2023, 00:17
Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
С 1 сентября вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Сотрудники ГИБДД уже успели провести в регионах первые рейды и отчитаться о результатах.Читать далее
-
23.08.2023, 18:12
6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке
Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во всем мире. Эксперты британского издания WhatСar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy составили «черный список» из самых проблемных авто с пробегом.Читать далее
-
09.08.2023, 13:22
Польские пограничники задержали белоруса на угнанном Volkswagen
Польские пограничники задержали на автомобильном пункте пропуска в Тересполе гражданина Беларуси, следовавшего в Брест на Volkswagen Golf. Выяснилось, что машина числится в розыске как угнанная.Читать далее
-
10.07.2023, 09:03
Эксперты назвали рекордсменов по снижению цен среди подержанных автомобилей
Британские журналисты сравнили цены на трехлетние подержанные автомобили в начале 2023 года и шесть месяцев спустя. Выяснилось, что цены на некоторые модели рухнули на 30% и больше.Читать далее
-
03.04.2023, 09:13
Volkswagen ставит крест на бензиновых Golf: что известно о преемнике
Нынешнее восьмое поколение Volkswagen Golf станет последним поколением легендарной модели, которое будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Преемник сохранит только имя и дух Golf.Читать далее
-
29.03.2023, 13:42
Семейные автомобили, которых лучше избегать: самые ненадежные модели, по мнению владельцев
Водители, выбирающие семейный автомобиль, ищут нечто практичное, вместительное и, самое главное, надежное. Никто не хочет застрять с детьми в сломанном автомобиле на обочине в ожидании эвакуатора или получить огромный счет за ремонт.Читать далее
- 1 120 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 1 446 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 1 634 800 РVolkswagen Golf 2019 в Москве
- 888 000 РVolkswagen Golf 2008 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Golf 2012 в Москве
- 2 015 000 РVolkswagen Golf 2019 в Москве
- 1 640 000 РVolkswagen Golf 2016 в Москве
- 900 000 РVolkswagen Golf 2011 в Москве
- 1 150 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 1 089 000 РVolkswagen Golf 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий