Новый фургон Volkswagen Tempest оказался братом знакомого в России AVIOR V90: что внутри

Более 250 доработок и дизель на 174 силы: Volkswagen представил новый фургон Tempest, который уже продают в России

Бразильская премьера расширяет применение платформы SAIC MAXUS V90, которую использует и российский AVIOR V90. Для Tempest заявлены более 250 доработок. Продажи в Бразилии намечены на январь 2027 года, а российским компаниям автомобили уже доступны.

Бразильская премьера расширяет применение платформы SAIC MAXUS V90, которую использует и российский AVIOR V90. Для Tempest заявлены более 250 доработок. Продажи в Бразилии намечены на январь 2027 года, а российским компаниям автомобили уже доступны.

Для бразильского рынка инженеры Volkswagen внесли в конструкцию более 250 технических доработок, рассказали 110km.ru в пресс-службе компании AVIOR. На этой базе создали семейство коммерческих автомобилей Tempest, которое представили в Бразилии в партнерстве Volkswagen Caminhões e Ônibus и китайской SAIC Maxus. Исходной моделью для Tempest стал Maxus V90. Для Volkswagen Caminhões e Ônibus этот проект стал первым выходом в бразильский сегмент полноразмерных фургонов. В него вложили около 300 млн бразильских реалов.

В линейку вошли цельнометаллический фургон Cargo и остекленная версия Window. Также предусмотрены 15-местный Minibus и шасси с кабиной для установки надстроек. Всего доступно более десяти вариантов исполнения. Cargo предлагают с грузовым объемом 9,7, 11 или 12,3 м³, а Window - 11 или 12,3 м³. Полная масса зависит от модификации и составляет 3,5 или 4,1 т.

Длина основных исполнений составляет 5 940 мм, ширина - 2 060 мм. Колесная база равна 3 760 мм. Шасси с кабиной может достигать примерно 6 200 мм в длину. Minibus рассчитан на перевозку до 15 пассажиров. Шасси предназначено для специализированных надстроек. В бразильских публикациях среди конкурентов Tempest называют Fiat Ducato и Renault Master.

Российским компаниям эта платформа уже знакома по AVIOR V90. Помимо грузовых фургонов, бренд предлагает пассажирские версии. Есть и специализированные исполнения для доставки и корпоративных перевозок. Предусмотрены и другие бизнес-задачи.

Заместитель генерального директора по развитию дилерской сети AVIOR Андрей Харламов связал выбор Volkswagen с международным потенциалом платформы. По его словам, ее универсальность дает возможность создавать автомобили для разных бизнес-задач. Российские клиенты уже могут воспользоваться этими возможностями в линейке AVIOR.

SAIC MAXUS V90 определяет и Tempest, и AVIOR V90. Все версии Tempest оснащаются четырехцилиндровым 2,0-литровым турбодизелем SAIC мощностью 174 л. с. Крутящий момент двигателя составляет около 400 Н·м. Он сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Бразильская версия получила более 250 доработок. Изменения затронули подвеску и рулевое управление. Доработали также тормозную систему и кузов. Tempest предлагают в комплектациях Comfort и Prime. В оснащение входят цифровая приборная панель и мультимедийный экран диагональю 12 дюймов. Есть климат-контроль и электроусилитель руля. Предусмотрены электронный стояночный тормоз и бесключевой доступ, а для парковки установлены камера заднего вида и парктроники. Для Prime заявлены цифровые экраны общей диагональю 24 дюйма. В этой комплектации также есть системы помощи водителю ADAS.

Премьера в Бразилии расширяет географию применения инженерных решений MAXUS. Дилерские продажи Tempest в стране намечены на январь 2027 года. До этого срока модель остается новинкой, представленной перед выходом на рынок.