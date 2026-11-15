Новый фургон Volkswagen Tempest оказался братом знакомого в России AVIOR V90: что внутри

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

15 ноября 2026, 15:50

Более 250 доработок и дизель на 174 силы: Volkswagen представил новый фургон Tempest, который уже продают в России

Более 250 доработок и дизель на 174 силы: Volkswagen представил новый фургон Tempest, который уже продают в России

Новый фургон Volkswagen Tempest оказался братом знакомого в России AVIOR V90: что внутри

Более 250 доработок и дизель на 174 силы: Volkswagen представил новый фургон Tempest, который уже продают в России

Бразильская премьера расширяет применение платформы SAIC MAXUS V90, которую использует и российский AVIOR V90. Для Tempest заявлены более 250 доработок. Продажи в Бразилии намечены на январь 2027 года, а российским компаниям автомобили уже доступны.

Бразильская премьера расширяет применение платформы SAIC MAXUS V90, которую использует и российский AVIOR V90. Для Tempest заявлены более 250 доработок. Продажи в Бразилии намечены на январь 2027 года, а российским компаниям автомобили уже доступны.

Для бразильского рынка инженеры Volkswagen внесли в конструкцию более 250 технических доработок, рассказали 110km.ru в пресс-службе компании AVIOR. На этой базе создали семейство коммерческих автомобилей Tempest, которое представили в Бразилии в партнерстве Volkswagen Caminhões e Ônibus и китайской SAIC Maxus. Исходной моделью для Tempest стал Maxus V90. Для Volkswagen Caminhões e Ônibus этот проект стал первым выходом в бразильский сегмент полноразмерных фургонов. В него вложили около 300 млн бразильских реалов.

В линейку вошли цельнометаллический фургон Cargo и остекленная версия Window. Также предусмотрены 15-местный Minibus и шасси с кабиной для установки надстроек. Всего доступно более десяти вариантов исполнения. Cargo предлагают с грузовым объемом 9,7, 11 или 12,3 м³, а Window - 11 или 12,3 м³. Полная масса зависит от модификации и составляет 3,5 или 4,1 т.

Длина основных исполнений составляет 5 940 мм, ширина - 2 060 мм. Колесная база равна 3 760 мм. Шасси с кабиной может достигать примерно 6 200 мм в длину. Minibus рассчитан на перевозку до 15 пассажиров. Шасси предназначено для специализированных надстроек. В бразильских публикациях среди конкурентов Tempest называют Fiat Ducato и Renault Master.

Российским компаниям эта платформа уже знакома по AVIOR V90. Помимо грузовых фургонов, бренд предлагает пассажирские версии. Есть и специализированные исполнения для доставки и корпоративных перевозок. Предусмотрены и другие бизнес-задачи.

Заместитель генерального директора по развитию дилерской сети AVIOR Андрей Харламов связал выбор Volkswagen с международным потенциалом платформы. По его словам, ее универсальность дает возможность создавать автомобили для разных бизнес-задач. Российские клиенты уже могут воспользоваться этими возможностями в линейке AVIOR.

SAIC MAXUS V90 определяет и Tempest, и AVIOR V90. Все версии Tempest оснащаются четырехцилиндровым 2,0-литровым турбодизелем SAIC мощностью 174 л. с. Крутящий момент двигателя составляет около 400 Н·м. Он сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Бразильская версия получила более 250 доработок. Изменения затронули подвеску и рулевое управление. Доработали также тормозную систему и кузов. Tempest предлагают в комплектациях Comfort и Prime. В оснащение входят цифровая приборная панель и мультимедийный экран диагональю 12 дюймов. Есть климат-контроль и электроусилитель руля. Предусмотрены электронный стояночный тормоз и бесключевой доступ, а для парковки установлены камера заднего вида и парктроники. Для Prime заявлены цифровые экраны общей диагональю 24 дюйма. В этой комплектации также есть системы помощи водителю ADAS.

Премьера в Бразилии расширяет географию применения инженерных решений MAXUS. Дилерские продажи Tempest в стране намечены на январь 2027 года. До этого срока модель остается новинкой, представленной перед выходом на рынок.

Упомянутые марки: Volkswagen, SAIC, Maxus
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, САИК, Максус

Похожие материалы Фольксваген, САИК, Максус

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Липецк Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться