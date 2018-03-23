23 марта 2018, 14:22
Volkswagen представил Touareg
В Пекине состоялась премьера флагманского внедорожника Volkswagen Touareg третьего поколения. Российские продажи стартуют в июле-августе нынешнего года.
Как мы уже писали, Touareg нового поколения построен на фирменной платформе MLB Evo, удлиненная модификация которой лежит в основе Audi Q7 и Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Поэтому и моторная гамма у этих моделей пересекается. В частности, топовым мотором для нового Touareg станет 4-хлитровый дизель V8 TDI, выдающий 421 л.с. и 900 Нм. Аналогичным двигателем оснащается дизельная версия Bentley Bentayga. Но в России, на первом этапе, Touareg получит менее мощный дизель – 3-литровую «шестерку» (249 л.с.). Кроме того, отечественным покупателям предложат два бензиновых агрегата: 2.0 литра (249 л.с.) и 3 литра (340 л.с.). Все двигатели работают вместе с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.
Новое поколение оказалось чуть больше предыдущего. Габаритные размеры: длина 4 878 мм (+77 мм), ширина 1 984 мм (+44), высота 1 702 мм (–7 мм), колесная база 2 895 мм (+3 мм). Багажник увеличился с 697 до 810 литров, а топливный бак с 75 до 90 литров. В конструкции кузова стало больше алюминия и композитных сплавов, поэтому новый внедорожник скинул сразу 106 килограмм массы.
Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Новинка получила богатый набор электронных помощников и систем активной безопасности. Например, автомобиль может ездить в полуавтономном режиме на скоростях до 60 км/ч. Система Roadwork Line Assis отвечает за разгон, поддержание дистанции и рядности, торможение до полной остановки. Система ночного видения поможет вовремя заметить на дороге пешеходов или животных. А благодаря особой конструкции головной оптики можно постоянно ездить с дальним светом. Чтобы не слепить встречных водителей, часть из 128 светодиодов каждой фары на время автоматически приглушается. Среди опций нового Touareg колесные диски размерностью до 21-дюйма, проекционный дисплей, сидения с функцией массажа.
Volkswagen Touareg ориентирован в больше мере на рынок Китая – именно поэтому премьеру решили провести в Пекине. Брутальный дизайн новинки выполнен с учетом вкусов местных покупателей. Во второй половине лета продажи стартуют в России и странах Европы. В США модель продаваться больше не будет. Ей на смену здесь пришел 7-местный внедорожник Atlas, который вскоре получит и 5-местную модификацию.
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Да ладно, почему сразу сарай? Вполне нормальный автомобиль. Да, большой и да, не совсем маневренный, но такие автомобили обычно покупают люди, у которых большая семья, которую надо возить. Для таких семей этот автомобиль идеально подойдет. Мне он внешне тоже не очень нравится, но его достоинства я не ...
Что на Туарег, что на любое другое авто, устанавливается ГРМ путем выставления по меткам, главное после установки правильно поймать зажигание, ну в этом помогает инструкция по установке. К тому же после установки проверяется натяжение цепи через компьютер, саму же замену производитель рекомендует проводить ...
| Кому: Миша Вы понимаете, что в интернете не всегда выкладывают правильное видео. Я тоже однажды разобрал так коробку передач на своем авто, и все, дальше была проблема. Хотя на видео вроде все было так доступно показано. Сцепление это вообще бездна. Мой вам совет найдите еще видео и пересмотрите, сравните ...
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное