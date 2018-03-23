23 марта 2018, 14:22

Volkswagen представил Touareg

В Пекине состоялась премьера флагманского внедорожника Volkswagen Touareg третьего поколения. Российские продажи стартуют в июле-августе нынешнего года.
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  Volkswagen представил Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen представил Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen представил Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen представил Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen представил Touareg
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Как мы уже писали, Touareg нового поколения построен на фирменной платформе MLB Evo, удлиненная модификация которой лежит в основе Audi Q7 и Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Поэтому и моторная гамма у этих моделей пересекается. В частности, топовым мотором для нового Touareg станет 4-хлитровый дизель V8 TDI, выдающий 421 л.с. и 900 Нм. Аналогичным двигателем оснащается дизельная версия Bentley Bentayga. Но в России, на первом этапе, Touareg получит менее мощный дизель – 3-литровую «шестерку» (249 л.с.). Кроме того, отечественным покупателям предложат два бензиновых агрегата: 2.0 литра (249 л.с.) и 3 литра (340 л.с.). Все двигатели работают вместе с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

Новое поколение оказалось чуть больше предыдущего. Габаритные размеры: длина 4 878 мм (+77 мм), ширина 1 984 мм (+44), высота 1 702 мм (–7 мм), колесная база 2 895 мм (+3 мм). Багажник увеличился с 697 до 810 литров, а топливный бак с 75 до 90 литров. В конструкции кузова стало больше алюминия и композитных сплавов, поэтому новый внедорожник скинул сразу 106 килограмм массы.

Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Volkswagen Touareg получил постоянный полный привод 4Motion и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. У внедорожника есть несколько режимов движения, включая «Снег», «Песок» и «Эксперт бездорожья». Модифицированная пневмоподвеска в зависимости от выбранного режима приподнимет кузов на дополнительные 25 или 70 миллиметров.

Новинка получила богатый набор электронных помощников и систем активной безопасности. Например, автомобиль может ездить в полуавтономном режиме на скоростях до 60 км/ч. Система Roadwork Line Assis отвечает за разгон, поддержание дистанции и рядности, торможение до полной остановки. Система ночного видения поможет вовремя заметить на дороге пешеходов или животных. А благодаря особой конструкции головной оптики можно постоянно ездить с дальним светом. Чтобы не слепить встречных водителей, часть из 128 светодиодов каждой фары на время автоматически приглушается. Среди опций нового Touareg колесные диски размерностью до 21-дюйма, проекционный дисплей, сидения с функцией массажа.

Volkswagen Touareg ориентирован в больше мере на рынок Китая – именно поэтому премьеру решили провести в Пекине. Брутальный дизайн новинки выполнен с учетом вкусов местных покупателей. Во второй половине лета продажи стартуют в России и странах Европы. В США модель продаваться больше не будет. Ей на смену здесь пришел 7-местный внедорожник Atlas, который вскоре получит и 5-местную модификацию.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Туарег
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Volkswagen представил Touareg
Как мы уже писали, Touareg нового поколения построен на фирменной платформе MLB Evo, удлиненная модификация которой лежит в основе Audi Q7 и Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Поэтому и моторная гамма у этих моделей пересекается. В частности, топовым мотором для нового Touareg станет 4-хлитровый дизель V8 TDI, выдающий 421 л.с. и 900 Нм. Аналогичным двигателем оснащается дизельная версия Bentley Bentayga. Но в России, на первом этапе, Touareg получит менее мощный дизель – 3-литровую «шестерку» (249 л.с.). Кроме того, отечественным покупателям предложат два бензиновых агрегата: 2.0 литра (249 л.с.) и 3 литра (340 л.с.). Все двигатели работают вместе с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.Новое поколение оказалось чуть больше предыдущего. Габаритные размеры: длина 4 878 мм (+77 мм), ширина 1 984 мм (+44), высота 1 702 мм (–7 мм), колесная база 2 895 мм (+3 мм). Багажник увеличился с 697 до 810 литров, а топливный бак с 75 до 90 литров. В конструкции кузова стало больше алюминия и композитных сплавов, поэтому новый внедорожник скинул сразу 106 килограмм массы.{{model_1414}}Volkswagen Touareg получил постоянный полный привод 4Motion и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. У внедорожника есть несколько режимов движения, включая «Снег», «Песок» и «Эксперт бездорожья». Модифицированная пневмоподвеска в зависимости от выбранного режима приподнимет кузов на дополнительные 25 или 70 миллиметров.Новинка получила богатый набор электронных помощников и систем активной безопасности. Например, автомобиль может ездить в полуавтономном режиме на скоростях до 60 км/ч. Система Roadwork Line Assis отвечает за разгон, поддержание дистанции и рядности, торможение до полной остановки. Система ночного видения поможет вовремя заметить на дороге пешеходов или животных. А благодаря особой конструкции головной оптики можно постоянно ездить с дальним светом. Чтобы не слепить встречных водителей, часть из 128 светодиодов каждой фары на время автоматически приглушается. Среди опций нового Touareg колесные диски размерностью до 21-дюйма, проекционный дисплей, сидения с функцией массажа.Volkswagen Touareg ориентирован в больше мере на рынок Китая – именно поэтому премьеру решили провести в Пекине. Брутальный дизайн новинки выполнен с учетом вкусов местных покупателей. Во второй половине лета продажи стартуют в России и странах Европы. В США модель продаваться больше не будет. Ей на смену здесь пришел 7-местный внедорожник Atlas, который вскоре получит и 5-местную модификацию.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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