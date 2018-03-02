2 марта 2018, 16:28
Volkswagen пригласит на сервис 110 автомобилей
Компания Volkswagen отзывает в России 110 машин разных моделей в связи с угрозой возгорания. В группу риска попали автомобили с дизельным двигателем, оснащенные системой «старт-стоп».
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В ближайшее время все владельцы автомобилей, относящихся к группе риска, получат приглашение приехать в официальный сервисный центр Volkswagen на диагностику. Специалисты СТО осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят втягивающее реле стартера.
Владельцы указанных автомобилей могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, а при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.
В конце прошлого года Volkswagen объявил сразу две сервисные кампании. Одна была связана с некачественной сваркой буксировочной проушины и затронула 26 тысяч автомобилей Polo Sedan и Skoda Rapid. Другая коснулась 137 пикапов Amarok из-за возможного дефекта гидравлики.
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