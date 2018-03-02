2 марта 2018, 16:28

Volkswagen пригласит на сервис 110 автомобилей

Компания Volkswagen отзывает в России 110 машин разных моделей в связи с угрозой возгорания. В группу риска попали автомобили с дизельным двигателем, оснащенные системой «старт-стоп».
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Сервисная компания затрагивает только дизельные автомобили следующих марок: Touran, Golf, Passat и Sharan. Все машины были проданы в 2011 году. Специалисты Volkswagen выяснили, что перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле может привести к тому, что стартер будет долгое время находиться во включенном положении. А его перегрев влечет за собой риск возгорания.

В ближайшее время все владельцы автомобилей, относящихся к группе риска, получат приглашение приехать в официальный сервисный центр Volkswagen на диагностику. Специалисты СТО осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят втягивающее реле стартера.

Владельцы указанных автомобилей могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, а при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.

В конце прошлого года Volkswagen объявил сразу две сервисные кампании. Одна была связана с некачественной сваркой буксировочной проушины и затронула 26 тысяч автомобилей Polo Sedan и Skoda Rapid. Другая коснулась 137 пикапов Amarok из-за возможного дефекта гидравлики.
Новости VW, Фольксваген
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| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
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Volkswagen пригласит на сервис 110 автомобилей
{{material_122187}}Сервисная компания затрагивает только дизельные автомобили следующих марок: Touran, Golf, Passat и Sharan. Все машины были проданы в 2011 году. Специалисты Volkswagen выяснили, что перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле может привести к тому, что стартер будет долгое время находиться во включенном положении. А его перегрев влечет за собой риск возгорания.В ближайшее время все владельцы автомобилей, относящихся к группе риска, получат приглашение приехать в официальный сервисный центр Volkswagen на диагностику. Специалисты СТО осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят втягивающее реле стартера.Владельцы указанных автомобилей могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, а при необходимости связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.В конце прошлого года Volkswagen объявил сразу две сервисные кампании. Одна была связана с некачественной сваркой буксировочной проушины и затронула 26 тысяч автомобилей Polo Sedan и Skoda Rapid. Другая коснулась 137 пикапов Amarok из-за возможного дефекта гидравлики.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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