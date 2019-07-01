1 июля 2019, 09:40

Volkswagen принимает заказы на Teramont с новым мотором

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В России стартовали заказы на новую версию кроссовера Volkswagen Teramont с бензиновым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость автомобиля составляет 3 379 000 рублей.

Все комплектации, доступные с этим мотором, оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также cистемой определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом.

Volkswagen Teramont
Выпускается с 2018 г.
Новый от 2 799 000 до 3 779 000 Р
Отзывов: 4
В исполнении Respect вседорожник оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED-лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой,  электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа.
 
Комплектация Status расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, сидений с большим количеством электрорегулировок и функцией памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media. Стоимость такого Teramont составляет 3 679 000 рублей.  

В топовом варианте вседорожник оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтамисекретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом, системой кругового обзора, а также ассистентом движения по полосе. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Цена на Teramont Exclusive 249 л.с. – 3 999 000 рублей.



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Отзывы по теме
Volkswagen Teramont оценили в 2 799 000 рублей
У всех любителей больших внедорожников настоящий праздник! Огромный новый автомобиль в богатых комплектациях, по "льготной" цене. Владельцам Туарегов стоит задуматься, правильный ли выбор они сделали.
Артем
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
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у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
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Volkswagen принимает заказы на Teramont с новым мотором
Все комплектации, доступные с этим мотором, оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также cистемой определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом.{{model_6323}} В исполнении Respect вседорожник оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED-лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой,  электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа. Комплектация Status расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, сидений с большим количеством электрорегулировок и функцией памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media. Стоимость такого Teramont составляет 3 679 000 рублей.  В топовом варианте вседорожник оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтамисекретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом, системой кругового обзора, а также ассистентом движения по полосе. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Цена на Teramont Exclusive 249 л.с. – 3 999 000 рублей.
2019-07-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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