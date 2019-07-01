Volkswagen принимает заказы на Teramont с новым мотором
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Все комплектации, доступные с этим мотором, оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также cистемой определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом.
Комплектация Status расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, сидений с большим количеством электрорегулировок и функцией памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media. Стоимость такого Teramont составляет 3 679 000 рублей.
В топовом варианте вседорожник оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтамисекретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом, системой кругового обзора, а также ассистентом движения по полосе. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Цена на Teramont Exclusive 249 л.с. – 3 999 000 рублей.
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