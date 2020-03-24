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24 марта 2020, 14:00

Volkswagen приостанавливает производство в России

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Российский офис Volkswagen объявил о временной приостановке производства автомобилей на двух предприятиях – в Калуге и Нижнем Новгороде. Простой связан с нехваткой поставляемых из Европы комплектующих.
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Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года. Главной причиной называется нехватка компонентов, поставляемых с европейских заводов. 

Вынужденный перерыв в работе квалифицируют как простой. Его оплатят сотрудникам предприятия в строгом соответствии с российским законодательством и локальными нормативными актами компании, сообщает портал 32cars.ru со ссылкой на пресс-службу Volkswagen. Поставки автомобилей в ближайшее время продолжатся в обычном режиме.

В минувший вторник, 17 марта, в головном офисе компании Volkswagen объявили о приостановке производства из-за коронавируса на большинстве заводов с 21 марта. Сейчас очередь дошла и до России. За последнюю неделю к аналогичным мерам вынуждены были прибегнуть большинство крупнейших мировых автопроизводителей – от Scania до Rolls-Royce.


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Volkswagen приостанавливает производство в России
{{material_129363}}Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года. Главной причиной называется нехватка компонентов, поставляемых с европейских заводов. Вынужденный перерыв в работе квалифицируют как простой. Его оплатят сотрудникам предприятия в строгом соответствии с российским законодательством и локальными нормативными актами компании, сообщает портал 32cars.ru со ссылкой на пресс-службу Volkswagen. Поставки автомобилей в ближайшее время продолжатся в обычном режиме.В минувший вторник, 17 марта, в головном офисе компании Volkswagen объявили о приостановке производства из-за коронавируса на большинстве заводов с 21 марта. Сейчас очередь дошла и до России. За последнюю неделю к аналогичным мерам вынуждены были прибегнуть большинство крупнейших мировых автопроизводителей – от Scania до Rolls-Royce.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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