24 марта 2020, 14:00
Volkswagen приостанавливает производство в России
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Российский офис Volkswagen объявил о временной приостановке производства автомобилей на двух предприятиях – в Калуге и Нижнем Новгороде. Простой связан с нехваткой поставляемых из Европы комплектующих.
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Вынужденный перерыв в работе квалифицируют как простой. Его оплатят сотрудникам предприятия в строгом соответствии с российским законодательством и локальными нормативными актами компании, сообщает портал 32cars.ru со ссылкой на пресс-службу Volkswagen. Поставки автомобилей в ближайшее время продолжатся в обычном режиме.
В минувший вторник, 17 марта, в головном офисе компании Volkswagen объявили о приостановке производства из-за коронавируса на большинстве заводов с 21 марта. Сейчас очередь дошла и до России. За последнюю неделю к аналогичным мерам вынуждены были прибегнуть большинство крупнейших мировых автопроизводителей – от Scania до Rolls-Royce.
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