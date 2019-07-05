5 июля 2019, 14:08
Volkswagen привезет в Россию новый Volkswagen до конца года
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До конца текущего года в российских шоу-румах Volkswagen появится в продаже обновленный Passat. Автомобиль предложат с тремя моторами на выбор: двумя бензиновыми и одним дизелем.
Volkswagen Passat
Выпускается с 1981 г.
Новый от 1 399 000 до 2 209 000 Р
Отзывов: 16
Внешне автомобиль практически не отличим от дорестайлингового варианта. Главный ориентир – крупная надпись «Passat», которая теперь располагается во всю ширину кормы, как у «Артеона».
В салоне появилась новая цифровая «приборка» с улучшенной графикой и розетки формата USB Type-C, от которых можно заряжать даже ноутбук. Но самое главное - новая медиасистема третьего поколения с большим набором онлайн-сервисов. С ее помощью можно не только слушать музыку или прокладывать маршрут, но и автоматически платить за парковку, дистанционно контролировать состояние автомобиля и передавать электронный ключ своим друзьям. В зависимости от комплектации сенсорный экран может быть размером 6,5, 8,0 и 9,2 дюйма. Управлять мультимедийной системой можно голосом, достаточно произнести ключевую фразу «Hello Volkswagen».
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