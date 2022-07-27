Volkswagen продает свой завод в Калуге: покупатели уже прицениваются

Ранее мы писали Volkswagen увольняет работников автозавода в Нижнем Новгороде, предлагая им 6 окладов Чего боялись, то и нагрянуло. Концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего сборочного предприятия в Нижнем ... Читать далее

Журналисты «Газеты.Ру» выяснили, что калужский автозавод, на котором до недавнего времени выпускали Volkswagen и Skoda, готовят к продаже. Окончательное решение может быть принято до конца 2022 года. В отсутствие официальной информации, остается довольствовать слухами. Инсайдеры сообщают, что предприятие уже посетили две делегации потенциальных покупателей – из Казахстана и Австрии.

По одной из версий, Volkswagen Group передаст свои российские активы стороннему собственнику, но на таких условиях, чтобы сохранить контроль над ними. Например, создаст суббренд в партнерстве с казахстанской стороной. В качестве одного из наиболее вероятных партнеров «Ведомости» называют компанию «Азия Авто».

Сборку на нижегородском предприятии также свернут. Но поскольку мощности принадлежат «Группе ГАЗ», то пустовать они не будут. Отечественный производитель уже пообещал полностью загрузить освободившиеся конвейеры.

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