Volkswagen продает свой завод в Калуге: покупатели уже прицениваются
По одной из версий, Volkswagen Group передаст свои российские активы стороннему собственнику, но на таких условиях, чтобы сохранить контроль над ними. Например, создаст суббренд в партнерстве с казахстанской стороной. В качестве одного из наиболее вероятных партнеров «Ведомости» называют компанию «Азия Авто».
Сборку на нижегородском предприятии также свернут. Но поскольку мощности принадлежат «Группе ГАЗ», то пустовать они не будут. Отечественный производитель уже пообещал полностью загрузить освободившиеся конвейеры.
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27.07.2022, 16:32
В Турции наладили сборку кроссовера собственной марки: он очень красивый
Несмотря на все сомнения скептиков, автомобили турецкой марки TOGG все-таки дошли до конвейера. Первые предсерийные экземпляры собрали на недавно построенном автозаводе в Гемлике.Читать далее
-
27.07.2022, 15:39
Покупателей китайских кроссоверов ждет небывалый подарок: бесплатный проезд по платной трассе
Китайская марка Exeed готовится вывести на российский рынок обновленный кроссовер Exeed TXL. По этому случаю покупателям любой модели бренда обещают набор премиальных подарков: приоритетный бесплатный проезд по платным участкам и доступ в бизнес-зал аэропорта.Читать далее
-
27.07.2022, 15:01
Российский рынок собирается покорить еще одна новая марка
Освободившееся на российском рынке место европейских и американских марок будет пустовать недолго. Его займут китайские бренды, о существовании из которых многие в России даже и не слышали.Читать далее
-
27.07.2022, 13:22
Власти подготовили очередные поправки в ПДД, касающиеся досмотра автомобилей
Минфин разработал проект постановления правительства, предусматривающий изменения в действующие Правила дорожного движения. Предлагается разрешить таможенникам останавливать для проверки более широкий круг грузовых автомобилей по всей территории РФ.Читать далее
-
27.07.2022, 12:50
Владелец вложил 500 тысяч рублей в ремонт подержанного Suzuki SX4: почему он не купил другую машину?
В нынешней ситуации, когда в автомобиле происходит серьезная поломка, перед владельцем встает сложный вопрос. Вкладывать большие деньги в ремонт, искать альтернативу на вторичном рынке, купить втридорога новую машину у дилера или отважиться на параллельный импорт.Читать далее
-
27.07.2022, 09:38
Владелец Lexus отсудил у полиции 360 тысяч рублей за поцарапанный кузов и разбитые стекла
Районный суд Пензы встал на сторону автовладельца и постановил взыскать в его пользу из казны 360 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждения, причиненные конфискованному Lexus RX.Читать далее
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