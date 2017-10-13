13 октября 2017, 17:21

Volkswagen прощается с Scirocco

Компания Volkswagen сообщила об окончательном прекращении выпуска модели Scirocco третьего поколения. На сайте автопроизводителя указано, что сейчас нет возможности заказа машины с индивидуальными параметрами, но покупателям доступны уже сошедшие с конвейера экземпляры.
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Volkswagen Scirocco R 2.0 TFSI
2 л, 265/6000 л.с
Механическая 6-ступенчатая(Роботизированная 6-ступенчатая DSG)
0-100 - 6,0 (5,8) с, 250 км/ч
4256 x 1810 x 1404 мм
На передние колеса
Бензин А-98, 8,1 (8,0) л на 100 км
Все характеристики
Третья генерация Volkswagen Scirocco появилась на рынке в 2008 году и выпускалось почти 10 лет. Основой модели стало шасси PQ25, на котором построено пятое поколение Golf. Модельная гамма автомобиля включала бензиновые и дизельные двигатели с отдачей от 140 до 200 «лошадей».

В 2009 году компания представила «злую» модификацию хэтчбека с приставкой R. Она получила 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 265 л.с. и 350 Нм крутящего момента. А в 2012 году на рынке дебютировала версия GTS, оснащенная 2-литровым мотором с четырьмя цилиндрами. Силовая отдача этого агрегата составляла 210 «лошадей». От серийной версии данная модель отличалась красными тормозными суппортами, видоизмененными бамперами, спойлером, заимствованным от R-модификации, и полосками на капоте и крыше.

С отечественного рынка Volkswagen Scirocco ушел в 2015 году, когда спрос на модель значительно снизился. Российским покупателям автомобиль предлагался с 1,4- и 2-литровыми бензиновыми двигателями и с двумя 2-литровыми агрегатами на «тяжелом» топливе. Трансмиссия была представлена механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.

Новости VW, Фольксваген Сирокко

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Форум Volkswagen Scirocco
Это просто волк в овечьей шкуре! Машина офигенная и жесткость ей к лицу, я просто влюбленна в нее! Берите не пожалеете и она вас никогда не подведет!
Cat
На Volkswagen Sirocco уже объявили цену
Сегодня концерном Volkswagen были объявлены цена на свежий и модный Sirocco.Теперь известно, что ультрасовременный хэтчбек появится в продаже уже в конце текущего лета. Спортивный хэтчбек сначала осчастливит жителей Германии и Англии, а затем уже Японии и другие страны центральной и западной Европы. ...
Астриец
Форум Volkswagen Touareg
Большой и неудобный сарай! Пробовали его сразу после Х5, совсем не понравилось. Может за городом, где грязи по колено он бы себя и лучше вёл, но только не в городе. Вы когда нибудь бегемота обкатывали? Кстати машины одного года, а Х5 и стартует шустрее и идёт тише. У таурега ещё и ходовая вся громыхала ...
Igor Ya
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Volkswagen прощается с Scirocco
{{params_25486}}Третья генерация Volkswagen Scirocco появилась на рынке в 2008 году и выпускалось почти 10 лет. Основой модели стало шасси PQ25, на котором построено пятое поколение Golf. Модельная гамма автомобиля включала бензиновые и дизельные двигатели с отдачей от 140 до 200 «лошадей».В 2009 году компания представила «злую» модификацию хэтчбека с приставкой R. Она получила 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 265 л.с. и 350 Нм крутящего момента. А в 2012 году на рынке дебютировала версия GTS, оснащенная 2-литровым мотором с четырьмя цилиндрами. Силовая отдача этого агрегата составляла 210 «лошадей». От серийной версии данная модель отличалась красными тормозными суппортами, видоизмененными бамперами, спойлером, заимствованным от R-модификации, и полосками на капоте и крыше.С отечественного рынка Volkswagen Scirocco ушел в 2015 году, когда спрос на модель значительно снизился. Российским покупателям автомобиль предлагался с 1,4- и 2-литровыми бензиновыми двигателями и с двумя 2-литровыми агрегатами на «тяжелом» топливе. Трансмиссия была представлена механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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