Volkswagen прощается с Scirocco
|Volkswagen Scirocco R 2.0 TFSI
|2 л, 265/6000 л.с
|Механическая 6-ступенчатая(Роботизированная 6-ступенчатая DSG)
|0-100 - 6,0 (5,8) с, 250 км/ч
|4256 x 1810 x 1404 мм
|На передние колеса
|Бензин А-98, 8,1 (8,0) л на 100 км
|Все характеристики
В 2009 году компания представила «злую» модификацию хэтчбека с приставкой R. Она получила 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 265 л.с. и 350 Нм крутящего момента. А в 2012 году на рынке дебютировала версия GTS, оснащенная 2-литровым мотором с четырьмя цилиндрами. Силовая отдача этого агрегата составляла 210 «лошадей». От серийной версии данная модель отличалась красными тормозными суппортами, видоизмененными бамперами, спойлером, заимствованным от R-модификации, и полосками на капоте и крыше.
С отечественного рынка Volkswagen Scirocco ушел в 2015 году, когда спрос на модель значительно снизился. Российским покупателям автомобиль предлагался с 1,4- и 2-литровыми бензиновыми двигателями и с двумя 2-литровыми агрегатами на «тяжелом» топливе. Трансмиссия была представлена механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями.
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