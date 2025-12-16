Новый электромобиль Volkswagen ID. Polo: что скрывает бюджетная версия – стоит ли ждать сюрпризов

Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро

Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.

Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.

В сентябре прошлого года Volkswagen впервые показал концепт нового электромобиля ID. Polo, а теперь компания раскрыла технические детали серийной версии. Главная новость для поклонников марки – стартовая цена останется ниже 25 тысяч евро, что делает этот электрокар одним из самых доступных в своем классе. Однако, как отмечают эксперты, базовая комплектация может оказаться довольно скромной, особенно для тех, кто привык к богатому оснащению.

По информации autoevolution, Volkswagen намерен сделать ID. Polo массовым и доступным электромобилем для европейских покупателей. Производитель подчеркивает, что даже несмотря на инфляцию и рост цен на комплектующие, стоимость самой простой версии не превысит 25 тысяч евро. Это важный шаг для бренда, который стремится конкурировать с китайскими и корейскими производителями на рынке бюджетных электрокаров.

Фото: Volkswagen

Однако за привлекательной ценой скрываются определенные компромиссы. Ожидается, что базовая версия ID. Polo получит минимальный набор опций, чтобы удержать стоимость на заявленном уровне. В частности, речь идет о простых материалах отделки, стандартной мультимедийной системе и ограниченном наборе электронных помощников. Более продвинутые комплектации, вероятно, будут стоить значительно дороже, что может разочаровать часть потенциальных покупателей.

В техническом плане новинка построена на платформе MEB Entry, специально разработанной для компактных электромобилей. Ожидается, что запас хода на одной зарядке составит около 350 километров по циклу WLTP, а мощность электромотора будет варьироваться в зависимости от версии. Также известно, что ID. Polo получит современную систему рекуперации энергии и быструю зарядку, что позволит восполнить запас батареи до 80% примерно за полчаса.

На фоне успехов Tesla в отдельных странах, например, в Норвегии, европейский рынок электромобилей становится все более конкурентным. Volkswagen делает ставку на доступность и массовость, чтобы привлечь новых клиентов и укрепить свои позиции. Однако эксперты отмечают, что покупатели становятся все более требовательными к оснащению даже бюджетных моделей, поэтому успех ID. Polo во многом будет зависеть от того, насколько удачно производителю удастся сбалансировать цену и набор опций.

Первые серийные экземпляры ID. Polo должны появиться в продаже уже в следующем году. Volkswagen рассчитывает, что новинка станет одним из самых популярных электромобилей в Европе, особенно среди молодых водителей и жителей городов. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после старта продаж и появления первых отзывов владельцев.