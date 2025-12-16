Новый электромобиль Volkswagen ID. Polo: что скрывает бюджетная версия – стоит ли ждать сюрпризов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 06:47

Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро

Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро

Новый электромобиль Volkswagen ID. Polo: что скрывает бюджетная версия – стоит ли ждать сюрпризов

Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро

Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.

Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.

В сентябре прошлого года Volkswagen впервые показал концепт нового электромобиля ID. Polo, а теперь компания раскрыла технические детали серийной версии. Главная новость для поклонников марки – стартовая цена останется ниже 25 тысяч евро, что делает этот электрокар одним из самых доступных в своем классе. Однако, как отмечают эксперты, базовая комплектация может оказаться довольно скромной, особенно для тех, кто привык к богатому оснащению.

По информации autoevolution, Volkswagen намерен сделать ID. Polo массовым и доступным электромобилем для европейских покупателей. Производитель подчеркивает, что даже несмотря на инфляцию и рост цен на комплектующие, стоимость самой простой версии не превысит 25 тысяч евро. Это важный шаг для бренда, который стремится конкурировать с китайскими и корейскими производителями на рынке бюджетных электрокаров.

Фото: Volkswagen

Однако за привлекательной ценой скрываются определенные компромиссы. Ожидается, что базовая версия ID. Polo получит минимальный набор опций, чтобы удержать стоимость на заявленном уровне. В частности, речь идет о простых материалах отделки, стандартной мультимедийной системе и ограниченном наборе электронных помощников. Более продвинутые комплектации, вероятно, будут стоить значительно дороже, что может разочаровать часть потенциальных покупателей.

В техническом плане новинка построена на платформе MEB Entry, специально разработанной для компактных электромобилей. Ожидается, что запас хода на одной зарядке составит около 350 километров по циклу WLTP, а мощность электромотора будет варьироваться в зависимости от версии. Также известно, что ID. Polo получит современную систему рекуперации энергии и быструю зарядку, что позволит восполнить запас батареи до 80% примерно за полчаса.

На фоне успехов Tesla в отдельных странах, например, в Норвегии, европейский рынок электромобилей становится все более конкурентным. Volkswagen делает ставку на доступность и массовость, чтобы привлечь новых клиентов и укрепить свои позиции. Однако эксперты отмечают, что покупатели становятся все более требовательными к оснащению даже бюджетных моделей, поэтому успех ID. Polo во многом будет зависеть от того, насколько удачно производителю удастся сбалансировать цену и набор опций.

Первые серийные экземпляры ID. Polo должны появиться в продаже уже в следующем году. Volkswagen рассчитывает, что новинка станет одним из самых популярных электромобилей в Европе, особенно среди молодых водителей и жителей городов. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после старта продаж и появления первых отзывов владельцев.

Упомянутые марки: Volkswagen, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Тесла

Похожие материалы Фольксваген, Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Красноярск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться