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6 августа 2019, 15:58

Volkswagen расширил список оснащения Touareg

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Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на вседорожники Touareg 2020 модельного года. Автомобили отличаются расширенным набором стандартного и опционального оборудования. Цены начинаются от 3 499 000 рублей с учетом скидки при покупке в кредит.
Volkswagen расширил список оснащения Touareg

Фото взято из открытых источников

Volkswagen расширил список оснащения Touareg

Фото взято из открытых источников

Volkswagen расширил список оснащения Touareg

Фото взято из открытых источников

Volkswagen расширил список оснащения Touareg

Фото взято из открытых источников

Volkswagen расширил список оснащения Touareg

Фото взято из открытых источников

Volkswagen расширил список оснащения Touareg
Volkswagen расширил список оснащения Touareg
Volkswagen расширил список оснащения Touareg
Volkswagen расширил список оснащения Touareg
Volkswagen расширил список оснащения Touareg
Базовый Volkswagen Touareg 2020 модельного года с бензиновой «турбочетверкой» TSI мощностью 249 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Motion в комплектации Respect стоит от 3 579 000 рублей (или от 3 499 000 рублей при оформлении автокредита). Список стандартного оснащения пополнился интерфейсом App-Connect и тремя дополнительными USB-входами. Комплектация Exclusive теперь продается со штатной шторкой багажника с электроприводом. Для других комплектаций такая шторка доступна в составе пакетов Easy Open и «Комфорт».

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Обновленный пакет Easy Open предлагается исключительно для версии Respect (+ 122 тыс. рублей). Он включает в себя доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторку багажника с электроприводом. Схожий по набору опций пакет «Комфорт» для версий Status и R-Line стоит 100 тыс. рублей и дополнительно включает 4-зонный климат-контроль, атмосферную подсветку салона и передние сидения с вентиляцией и функцией массажа.

Новый пакет опций «Парковка Плюс» отличается продвинутым парковочным ассистентом и системой кругового обзора с камерой заднего вида. Для начальной комплектации Respect цена пакета составит 140 тыс. рублей, а для остальных – 72 тыс. рублей. Кроме того, Volkswagen Touareg 2020 модельного года можно дооснастить топливным баком, увеличенным до 90 литров и системой контроля давления в шинах.


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Volkswagen расширил список оснащения Touareg
Базовый Volkswagen Touareg 2020 модельного года с бензиновой «турбочетверкой» TSI мощностью 249 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Motion в комплектации Respect стоит от 3 579 000 рублей (или от 3 499 000 рублей при оформлении автокредита). Список стандартного оснащения пополнился интерфейсом App-Connect и тремя дополнительными USB-входами. Комплектация Exclusive теперь продается со штатной шторкой багажника с электроприводом. Для других комплектаций такая шторка доступна в составе пакетов Easy Open и «Комфорт».{{material_126573}}Покупатели Volkswagen Touareg в комплектациях Status и R-Line теперь могут опционально заказать передние кресла ergoComfort, которые входят в состав пакета отделки натуральной и искусственной кожей Vienna R-Line. Данный набор опций стоит 13 000 рублей и помимо отделки также предусматривает дистанционный механизм трансформации задних сидений, подогрев передних сидений, передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении, центральный подголовник сзади, поясничную опору с пневматическими элементами спереди и обогрев форсунок стеклоомывателя.Обновленный пакет Easy Open предлагается исключительно для версии Respect (+ 122 тыс. рублей). Он включает в себя доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторку багажника с электроприводом. Схожий по набору опций пакет «Комфорт» для версий Status и R-Line стоит 100 тыс. рублей и дополнительно включает 4-зонный климат-контроль, атмосферную подсветку салона и передние сидения с вентиляцией и функцией массажа.Новый пакет опций «Парковка Плюс» отличается продвинутым парковочным ассистентом и системой кругового обзора с камерой заднего вида. Для начальной комплектации Respect цена пакета составит 140 тыс. рублей, а для остальных – 72 тыс. рублей. Кроме того, Volkswagen Touareg 2020 модельного года можно дооснастить топливным баком, увеличенным до 90 литров и системой контроля давления в шинах.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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