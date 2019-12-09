9 декабря 2019, 09:23
Volkswagen рассказал, какие новинки привезет в 2020 году в Россию
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Фото: Volkswagen
В следующем году Volkswagen готовится предложить российским покупателям три новинки. Сначала в продажу поступит обновленный Passat, затем Jetta седьмого поколения, а ближе к осени до шоу-румов отечественных дилеров доберется Arteon.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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«Седьмая» Jetta прибудет в Россию спустя два года после официальной премьеры. Как удалось узнать журналистам «Российской газеты», начало продаж намечено на второй квартал. Автомобиль будет поставляться с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра (110 л.с., 155 Нм) и 1,6 литра (150 л.с. и 250 Нм). На первом этапе машины будут привозить с завода в Мексике.
Флагманский лифтбек Volkswagen Arteon придется подождать до третьего квартала 2020 года. Представленный в Европе еще в 2017 году, он заменил в модельном ряду марки снятый с производства Passat CC. Автомобиль построен на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база – 2 841 мм. Объем багажника составляет 563 литра, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1 557 литров. В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный. В Россию изначально планировали привезти две «старшие» бензиновые версии с роботизированной трансмиссией.
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