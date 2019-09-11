11 сентября 2019, 13:50
Volkswagen рассказал об электрическом кроссовере
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Фото: Motor1
Вторая полностью электрическая модель Volkswagen появится весной 2020 года. Серийный кроссовер Volkswagen ID.4 построят по мотивам концепт-кара ID Crozz. Первые прототипы уже вывели на дорожные испытания.
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
Фото: Motor1
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Премьера электрического SUV может состояться ближайшей весной. В продажу новинка поступит осенью 2020 года или весной 2021 года. В отличие от хэтчбека Volkswagen ID.3, который пока намерены продавать только в Европе, электрический кроссовер станет глобальной моделью.
Дизайн Volkswagen ID.4 выполнят в духе концепта ID Crozz, впервые представленного на автосалоне в Шанхае весной 2017 года. С тех пор прототип неоднократно модернизировали. Интерьер стал более сдержанным, но сам автомобиль получил ряд новых электронных систем, включая функцию интерактивного голосового управления, с помощью которой можно, находясь в салоне, открыть или закрыть любую дверь, а также активировать автопилот.
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