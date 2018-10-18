18 октября 2018, 16:56
Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары
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Компания Volkswagen рассказала о некоторых своих инновационных разработках в области автомобильного света. Фары высокого разрешения (HD headlights) смогут проецировать пиктограммы и сообщения на асфальт.
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Каждый блок фар, выполненный по новой технологии HD headlights, содержит до 30 000 световых точек. Недавно похожую технологию представил Mercedes. Но в отличие от него, в Volkswagen планируют изготавливать таким образом не только фары головного света, но и задние фонари. При помощи электронного блока управления, такие фары смогут проецировать на дорожное полотно практически любое монохромное изображение: символы или рисунки.
Передняя оптика будет проецировать, например, треугольники указателей поворота или световой коридор, который автомобиль сможет «прочертить» не только на прямом отрезке трассы, но и в повороте. Задние фонари смогут обозначать на асфальте габариты автомобиля и помогать парктроникам или предупреждать водителей едущих позади автомобилей. В дальнейшем технология позволит выводить сообщения непосредственно на кузове машины. Особенно такая функция актуальна для беспилотников. Она поможет им «общаться» с пешеходами и другими участниками дорожного движения.
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