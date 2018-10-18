18 октября 2018, 16:56

Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары

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Компания Volkswagen рассказала о некоторых своих инновационных разработках в области автомобильного света. Фары высокого разрешения (HD headlights) смогут проецировать пиктограммы и сообщения на асфальт.
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  Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары Volkswagen Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары Volkswagen Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары Volkswagen Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары Volkswagen Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары
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В компании Volkswagen верят в светодиоды. В отличие от коллег из Audi, здесь намеренно не используют дорогие лазерно-люминофорные фары дальнего света, а продолжают развивать LED-технологии. По словам инженеров, высокопроизводительные диодные фары дальнего света могут «пробивать» на 550 метров. Лазерный свет работает на расстояние до 600 метров. Таким образом, при почти одинаковой эффективности светодиоды оказываются существенно дешевле лазерных фар.

Каждый блок фар, выполненный по новой технологии HD headlights, содержит до 30 000 световых точек. Недавно похожую технологию представил Mercedes. Но в отличие от него, в Volkswagen планируют изготавливать таким образом не только фары головного света, но и задние фонари. При помощи электронного блока управления, такие фары смогут проецировать на дорожное полотно практически любое монохромное изображение: символы или рисунки. 

Передняя оптика будет проецировать, например, треугольники указателей поворота или световой коридор, который автомобиль сможет «прочертить» не только на прямом отрезке трассы, но и в повороте. Задние фонари смогут обозначать на асфальте габариты автомобиля и помогать парктроникам или предупреждать водителей едущих позади автомобилей. В дальнейшем технология позволит выводить сообщения непосредственно на кузове машины. Особенно такая функция актуальна для беспилотников. Она поможет им «общаться» с пешеходами и другими участниками дорожного движения.
По собственной информации 110km.ru
Новости VW, Фольксваген
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Volkswagen разрабатывает интеллектуальные фары
{{material_124242}}В компании Volkswagen верят в светодиоды. В отличие от коллег из Audi, здесь намеренно не используют дорогие лазерно-люминофорные фары дальнего света, а продолжают развивать LED-технологии. По словам инженеров, высокопроизводительные диодные фары дальнего света могут «пробивать» на 550 метров. Лазерный свет работает на расстояние до 600 метров. Таким образом, при почти одинаковой эффективности светодиоды оказываются существенно дешевле лазерных фар.Каждый блок фар, выполненный по новой технологии HD headlights, содержит до 30 000 световых точек. Недавно похожую технологию представил Mercedes. Но в отличие от него, в Volkswagen планируют изготавливать таким образом не только фары головного света, но и задние фонари. При помощи электронного блока управления, такие фары смогут проецировать на дорожное полотно практически любое монохромное изображение: символы или рисунки. Передняя оптика будет проецировать, например, треугольники указателей поворота или световой коридор, который автомобиль сможет «прочертить» не только на прямом отрезке трассы, но и в повороте. Задние фонари смогут обозначать на асфальте габариты автомобиля и помогать парктроникам или предупреждать водителей едущих позади автомобилей. В дальнейшем технология позволит выводить сообщения непосредственно на кузове машины. Особенно такая функция актуальна для беспилотников. Она поможет им «общаться» с пешеходами и другими участниками дорожного движения.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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