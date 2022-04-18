Volkswagen серьезно ограничил аппетиты дилеров в России
Тем не менее, потолок оказался довольно высоким, а прибавка по сравнению с предыдущими цифрами – существенной. Например, седаны Volkswagen Polo теперь стоят от 1 620 900 до 2 026 900 рублей вместо прежних 1 072 400 – 1 478 400 рублей. За популярный кроссовер Volkswagen Tiguan предлагают отдать от 3 375 900 до 4 745 900 рублей вместо 2 134 900 – 3 354 900 рублей.
Теоретически, никто не мешает дилерам выставить цену ниже указанного в прайс-листе максимума или предложить скидку, но все это кажется маловероятным. С другой стороны, никто не ограничивает дилеров в установке дополнительного оборудования. Ведь максимальная цена перепродажи указана за базовую модель.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 1 790 000 РToyota Camry 2012 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий