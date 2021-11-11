Volkswagen снимает с производства свой легендарный седан: еще одна жертва растущей популярности кроссоверов
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Однако, именно этот экономический рост привел к тому, что Volkswagen Santana последнего поколения, построенный на морально устаревшей тележке PQ25, начал постепенно сдавать позиции, уступая по популярности кроссоверам и электрокарам. Поэтому модель снимут с конвейера завода на совместном предприятии SAIC и Volkswagen. Однако на другом СП FAW Volkswagen продолжат выпускать его брата-близнеца – седан Jetta VA3. Продажи идут еще хуже, чем у «Сантаны», но прекращать производство никто не планирует.
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