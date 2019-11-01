1 ноября 2019, 13:38
Volkswagen снизил цены на Amarok и Tiguan
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что пикапы Volkswagen Amarok и кроссоверы Volkswagen Tiguan теперь стоят дешевле.
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Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел на 50 000 – 110 000 рублей в зависимости от комплектации. Другими словами, цены снизились на 2,0 – 5,9%. Например, версия Sportline с бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 180 л.с., «роботом» и полным приводом стала доступнее на 50 000 рублей и теперь стоит от 2 469 000 рублей. Большинство полноприводных версий Offroad скинули 60 000 рублей. Теперь цены стартуют от 1 769 000 рублей (1,4 литра, 150 л.с, МКПП).
Существеннее всего подешевели кроссоверы в версии Connect – на 110 000 рублей. Такой Tiguan с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой DSG сейчас можно купить за 1 749 000 рублей (передний привод). За полноприводный автомобиль просят на 100 000 рублей больше. Цены остальных комплектаций не изменились.
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Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
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