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1 ноября 2019, 13:38

Volkswagen снизил цены на Amarok и Tiguan

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что пикапы Volkswagen Amarok и кроссоверы Volkswagen Tiguan теперь стоят дешевле.
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В то время, как большинство автопроизводителей увеличивает цены, Volkswagen сделал две свои модели ощутимо доступнее. Пикап Volkswagen Amarok в комплектации Highline с 3-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 258 л.с. и автоматической коробкой передач подешевел на 273 000 рублей. Снижение составило 7,3% относительно прежней цены. Теперь такой пикап можно приобрести минимум за 3 474 900 рублей. Цены остальных комплектаций Amarok не изменились. Базовый автомобиль с 2-литровым дизелем (140 л.с.) и «механикой» стоит от 2 500 500 рублей, а топовая Aventura с 3,0-литровым дизелем V6 мощностью 258 сил и «автоматом» - от 3 977 600 рублей.

Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел на 50 000 – 110 000 рублей в зависимости от комплектации. Другими словами, цены снизились на 2,0 – 5,9%. Например, версия Sportline с бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 180 л.с., «роботом» и полным приводом стала доступнее на 50 000 рублей и теперь стоит от 2 469 000 рублей. Большинство полноприводных версий Offroad скинули 60 000 рублей. Теперь цены стартуют от 1 769 000 рублей (1,4 литра, 150 л.с, МКПП).

Существеннее всего подешевели кроссоверы в версии Connect – на 110 000 рублей. Такой Tiguan с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой DSG сейчас можно купить за 1 749 000 рублей (передний привод). За полноприводный автомобиль просят на 100 000 рублей больше. Цены остальных комплектаций не изменились.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
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Volkswagen снизил цены на Amarok и Tiguan
{{material_127999}}В то время, как большинство автопроизводителей увеличивает цены, Volkswagen сделал две свои модели ощутимо доступнее. Пикап Volkswagen Amarok в комплектации Highline с 3-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 258 л.с. и автоматической коробкой передач подешевел на 273 000 рублей. Снижение составило 7,3% относительно прежней цены. Теперь такой пикап можно приобрести минимум за 3 474 900 рублей. Цены остальных комплектаций Amarok не изменились. Базовый автомобиль с 2-литровым дизелем (140 л.с.) и «механикой» стоит от 2 500 500 рублей, а топовая Aventura с 3,0-литровым дизелем V6 мощностью 258 сил и «автоматом» - от 3 977 600 рублей.Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел на 50 000 – 110 000 рублей в зависимости от комплектации. Другими словами, цены снизились на 2,0 – 5,9%. Например, версия Sportline с бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 180 л.с., «роботом» и полным приводом стала доступнее на 50 000 рублей и теперь стоит от 2 469 000 рублей. Большинство полноприводных версий Offroad скинули 60 000 рублей. Теперь цены стартуют от 1 769 000 рублей (1,4 литра, 150 л.с, МКПП).Существеннее всего подешевели кроссоверы в версии Connect – на 110 000 рублей. Такой Tiguan с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой DSG сейчас можно купить за 1 749 000 рублей (передний привод). За полноприводный автомобиль просят на 100 000 рублей больше. Цены остальных комплектаций не изменились.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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