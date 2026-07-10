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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 18:37

Volkswagen сокращает модельный ряд: какие автомобили исчезнут к 2030 году

Volkswagen сокращает модельный ряд: какие автомобили исчезнут к 2030 году

Почему эксперты считают, что реструктуризация Volkswagen изменит рынок и что будет с Audi и Skoda

Volkswagen сокращает модельный ряд: какие автомобили исчезнут к 2030 году

Volkswagen Group готовит масштабное сокращение модельного ряда: под угрозой оказались не только нишевые авто, но и привычные модификации популярных марок. Какие модели исчезнут, что ждет заводы и почему это важно для российских автолюбителей - разбираемся с экспертами. Не прошли мимо и премиальные бренды: сокращения коснутся даже Porsche и Lamborghini. Что грозит рынку и какие перемены уже начались - в нашем материале.

Volkswagen Group готовит масштабное сокращение модельного ряда: под угрозой оказались не только нишевые авто, но и привычные модификации популярных марок. Какие модели исчезнут, что ждет заводы и почему это важно для российских автолюбителей - разбираемся с экспертами. Не прошли мимо и премиальные бренды: сокращения коснутся даже Porsche и Lamborghini. Что грозит рынку и какие перемены уже начались - в нашем материале.

Для российских автомобилистов новость о масштабной реструктуризации Volkswagen Group может стать сигналом к пересмотру планов по покупке или продаже авто. Сокращение модельного ряда затронет не только европейский, но и мировой рынок, а значит, привычные автомобили могут исчезнуть из салонов уже в ближайшие годы. Это напрямую влияет на выбор, стоимость владения и перспективы обслуживания популярных моделей.

Как сообщает «Российская Газета», в распоряжении СМИ оказались документы, раскрывающие планы Volkswagen Group по сокращению модельного ряда к 2030 году почти вдвое. Причина - необходимость адаптироваться к падающему спросу и ужесточающейся конкуренции. Концерн намерен отказаться от устаревших платформ и малотиражных моделей, чтобы сосредоточиться на наиболее востребованных сегментах. В результате годовой объем производства снизится до 9 миллионов автомобилей, что соответствует текущим показателям 2024-2025 годов.

В рамках реструктуризации обсуждается закрытие четырех заводов в Германии и возможное сокращение до 100 тысяч рабочих мест. Это станет крупнейшей трансформацией в истории концерна и может повлиять на цепочки поставок по всему миру. По мнению экспертов, такие шаги позволят Volkswagen сохранить конкурентоспособность, но приведут к исчезновению ряда моделей, которые еще недавно считались перспективными.

Среди первых кандидатов на уход - компактный кроссовер Volkswagen Taigo, известный на некоторых рынках как Volkswagen Nivus. Эта модель построена на платформе MQB-A0 и не оправдала ожиданий по продажам. Также под угрозой оказались кабриолет Volkswagen T-Roc и купеобразный электрокроссовер Volkswagen ID.5. В то же время такие бестселлеры, как Volkswagen Polo, Golf, T-Roc и Tiguan, останутся в линейке, поскольку обеспечивают стабильный спрос.

В сегменте Skoda, по информации Carscoops, практически решено прекратить выпуск пятидверного хэтчбека Scala, который с 2019 года выпускался на платформе MQB A0. В премиальном сегменте Audi под ударом оказался Q3 Sportback, а также вся концепция купе-кроссоверов Sportback, которая может быть пересмотрена. Audi уже отказалась от субкомпактного A1 и компактного внедорожника Q2, делегировав роль начальной модели будущему электрокару A2 E-Tron.

Что касается Porsche, под вопросом дальнейшее производство Taycan Sport Turismo и Taycan Cross Turismo следующих поколений. Не исключено, что прекратится выпуск универсала Porsche Panamera. Среди люксовых брендов концерна Lamborghini уже отказалась от планов по выпуску первого электромобиля, а Porsche недавно продала свою долю в Bugatti Rimac. Появились слухи о возможной продаже Lamborghini и Ducati, что может изменить расстановку сил в премиальном сегменте.

Эксперты отмечают, что реструктуризация Volkswagen Group - не единственный пример масштабных перемен на рынке. Многие автопроизводители вынуждены пересматривать свои стратегии из-за изменений спроса, ужесточения экологических норм и роста конкуренции со стороны новых игроков. Например, Hyundai также сталкивается с проблемами на вторичном рынке, о чем недавно рассказывалось в материале о слабых местах Creta - подробности можно узнать здесь.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: реструктуризация Volkswagen Group может привести к сокращению ассортимента не только в Европе, но и на других рынках, включая Россию. Это повлияет на остаточную стоимость автомобилей, доступность запчастей и сервисное обслуживание. Кроме того, сокращение модельного ряда может ускорить переход к электромобилям и усилить позиции китайских брендов, которые активно выходят на мировой рынок. Для покупателей это означает необходимость внимательнее подходить к выбору автомобиля и учитывать возможные изменения в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Volkswagen
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