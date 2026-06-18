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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 20:33

Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса

Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса

Почему Volkswagen пересматривает планы по T-Roc Cabriolet и что ждет завод в Оснабрюке

Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса

Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию производства T-Roc Cabriolet: спрос на кабриолеты падает, а завод в Оснабрюке остается без альтернативных моделей. Как это повлияет на сотрудников и будущее предприятия - в материале.

Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию производства T-Roc Cabriolet: спрос на кабриолеты падает, а завод в Оснабрюке остается без альтернативных моделей. Как это повлияет на сотрудников и будущее предприятия - в материале.

Сокращение производства T-Roc Cabriolet на заводе Volkswagen в Оснабрюке стало одним из самых громких событий для европейского автопрома за последний месяц. Причина банальна: спрос на кабриолеты и родстеры в Европе продолжает неуклонно снижаться. При этом цена на открытый T-Roc стартует с отметки 37 560 евро — далеко не каждый покупатель готов выложить такие деньги за кроссовер без жесткой крыши.

Как сообщает Reuters, руководство Volkswagen приняло решение продлить летний корпоративный отпуск на предприятии в Оснабрюке ещё на одну неделю, а в перспективе здесь появятся дополнительные дни простоя. Уже сейчас график работы завода сокращён до четырех дней в неделю. На предприятии, где трудятся около 2300 человек, выпускают исключительно T-Roc Cabriolet — другие модели на этой площадке не собирают, поэтому коллектив полностью зависит от судьбы одной модели.

Планы по глубокой модернизации T-Roc Cabriolet на базе платформы MQB Evo окончательно отклонены: спрос оказался настолько низким, что проект признали экономически нецелесообразным. В результате будущее завода остаётся неопределённым. До 2027 года здесь будут продолжать собирать только T-Roc Cabriolet, а что ждёт предприятие дальше — пока не объявлено. Внутри концерна обсуждаются варианты перепрофилирования площадки, в том числе для нужд оборонной и охранной промышленности. Однако, по словам представителей компании, окончательное решение не будет принято как минимум до июня 2026 года.

Сокращение производства в Оснабрюке — часть масштабной оптимизации, которую Volkswagen проводит по всей Европе. Уже закрыты заводы в Дрездене и в пригороде Брюсселя, где раньше выпускали Audi Q8 e-tron. В Германии концерн планирует сократить до 2030 года около 50 тысяч рабочих мест. Примечательно, что, несмотря на уход из массового сегмента кабриолетов, премиальные бренды группы, напротив, сохраняют приверженность открытым моделям: Porsche готовит новое поколение 718, Bentley продолжает выпуск Continental GT Convertible, а Lamborghini также работает над открытыми версиями своих спорткаров.

На немецком рынке T-Roc Cabriolet сейчас предлагается в трёх комплектациях: базовой Style, более оснащённой Energy и спортивной R-Line. Покупателям доступны три двигателя на выбор: от 1,0-литрового TSI с механической коробкой передач до 1,5-литрового TSI мощностью 148 л. с. в паре с роботизированной коробкой DSG. Однако и такая вариативность не спасла модель от падения интереса. Тенденция к снижению спроса на кабриолеты сегодня наблюдается не только у Volkswagen, но и у других автопроизводителей.

Судьба завода в Оснабрюке напрямую зависит от решений топ-менеджмента Volkswagen и общей динамики рынка кабриолетов. Если тенденция к падению спроса сохранится, предприятие может быть перепрофилировано или вовсе закрыто. Для российского рынка эта история служит наглядным напоминанием: даже крупнейшие автогиганты вынуждены оперативно реагировать на изменения и искать новые пути развития, чтобы не оказаться в ситуации, когда одна базовая модель перестаёт обеспечивать загрузку завода.

Интересно, что в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры многие компании ищут нестандартные способы привлечения клиентов. Например, железнодорожные перевозчики сегодня предлагают необычные туристические маршруты, как это отражено в одном из недавних проектов семейного круиза по маршруту Москва — Самара

Упомянутые модели: Volkswagen T-Roc
Упомянутые марки: Volkswagen
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