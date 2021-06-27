27 июня 2021, 11:59
Volkswagen сообщил, когда полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Глава отдела продаж и член совета директоров компании Volkswagen Клаус Зельмер рассказал в интервью журналистам немецкого издания Muenchner Merkur, что к 2035 году компания полностью прекратит продажу машин с ДВС на европейском рынке.
Дарья Климова Фото: nytimes.com
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На рынках США и Китая бензиновые и дизельные автомобили продержаться чуть дольше. Еще больше времени процесс полного перехода на электричество займет в Южной Америке и Африке. Здесь экологические стандарты или достаточно мягкие, или вовсе отсутствуют. Однако, самое позднее к 2050 году весь автопарк Volkswagen должен быть нейтрален по выбросам углекислого газа.
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