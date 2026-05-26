353 900 проданных VW против 607 300 произведённых BYD: почему на главном авторынке мира вновь побеждают немцы

26 мая 2026, 07:49
Volkswagen стал лидером продаж в Китае, обогнав BYD и Toyota по итогам квартала
В Китае за первые месяцы 2026 года иностранные бренды неожиданно вырвались в лидеры продаж. Volkswagen обошел даже местных гигантов, а Toyota и BYD оказались позади. Какие перемены ждут рынок, почему китайцы меняют предпочтения и что это значит для российских автолюбителей - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новости из Китая становятся все более значимыми: именно от трендов на крупнейшем мировом рынке зависит, какие машины и по каким ценам появятся у нас. В первом квартале 2026 года в Поднебесной произошел неожиданный поворот - китайцы стали чаще выбирать иностранные автомобили, и это может повлиять на весь мировой автопром.
Как сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков, по итогам первых трех месяцев года абсолютным лидером по продажам стал Volkswagen, реализовавший 353,9 тысячи автомобилей. Это позволило немецкому бренду обойти не только других иностранных конкурентов, но и местных фаворитов. Toyota заняла второе место с результатом 335,3 тысячи проданных машин, а Geely и BYD, несмотря на сильные позиции, оказались лишь на третьей и четвертой строчках - 314,7 и 300,5 тысячи соответственно.
В пятерку самых востребованных брендов вошли также Changan, а далее следуют BMW, Audi, Nissan, Chery и Tesla. Такой расклад говорит о том, что китайский рынок становится все более открытым для мировых производителей, хотя еще недавно казалось, что местные марки вытеснят всех конкурентов.
Однако если смотреть на объемы производства, то здесь ситуация иная: крупнейшим производителем по-прежнему остается BYD, выпустивший 607,3 тысячи легковых автомобилей за квартал - это 15% от общего объема выпуска в стране. Volkswagen и Geely делят второе и третье места с долями по 9%. В десятку крупнейших производителей также вошли Toyota, Chery, Tesla, Changan, MG, Haval и Audi.
Интересно, что несмотря на рост популярности иностранных марок, доля китайских производителей на внутреннем рынке уже превысила 60%. Всего с января по март 2026 года в Китае было произведено 5,84 миллиона легковых автомобилей, из которых чуть более 4 миллионов реализовано внутри страны, а остальное отправлено на экспорт.
Эксперты отмечают, что подобная динамика может быть связана с изменением предпочтений покупателей, которые все чаще выбирают проверенные мировые бренды на фоне роста качества и доступности моделей. При этом китайские компании продолжают активно развивать экспорт, что подтверждается увеличением поставок за рубеж.
Для сравнения, на российском рынке тоже происходят интересные события: например, недавно появилась возможность приобрести редкую Lada X-Cross 5 из ограниченной серии, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки. Подробнее об этом можно узнать в материале о том, чем уникальна эта модель и почему она так ценится.
Если исходить из представленных данных, можно сделать вывод, что китайский рынок становится все более конкурентным и непредсказуемым. Для российских автолюбителей это означает появление новых возможностей: расширение ассортимента, снижение цен на некоторые модели и рост интереса к качественным иномаркам. Важно учитывать, что тенденции в Китае часто становятся ориентиром для других стран, а значит, ближайшие годы могут принести немало сюрпризов и для российского авторынка.
