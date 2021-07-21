Volkswagen ставит рекорды по продажам электромобилей
Фото: Volkswagen
Кроме того, в первом полугодии Группа поставила в общей сложности 171 300 подключаемых гибридов, что более чем в 3 раза больше к АППГ (+ 204,2%).
Volkswagen заявил, что ожидает дальнейшего ускорения роста электромобилей в течение года за счет расширенного модельного ряда. «Наше глобальное электрическое наступление продолжает прогрессировать, и спрос на модели высок, - заявил Кристиан Дальхайм, руководитель отдела продаж Volkswagen Group. - В этом году мы планируем поставить около 1 млн электрифицированных автомобилей».
В первом полугодии 2021-го зарегистрировано рекордное количество сделок по электромобилям сегмента B на территории Европы, и продукция Volkswagen здесь вновь преуспела. В частности, было реализовано 128 078 электрокаров, из которых 26% поступили с производственных площадок Volkswagen Group.
От себя заметим, что основу электромодельного ряда головной марки Volkswagen составляют две модели – ID.3 (от 32 000 евро) и ID.4 (от 37,4 тыс. евро).
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