Европейские бренды просят защиту - китайские машины вытесняют свои

16 июня 2026, 07:42
Volkswagen, Stellantis и Renault требуют ограничить долю китайских авто в ЕС
Volkswagen, Stellantis и Renault требуют ограничить долю китайских авто в ЕС
Европейские автогиганты выступили с неожиданной инициативой: они требуют от властей ЕС ввести жесткие правила для защиты местного автопрома от наплыва дешевых китайских моделей. Почему это может изменить рынок и какие последствия ждут покупателей - разбираемся подробно. Мало кто знает, что новые меры способны затронуть даже привычные бренды и изменить цены на электрокары.
Для российских автолюбителей эта новость может стать сигналом к переменам на европейском рынке, которые неизбежно отразятся и на глобальных тенденциях. Когда крупнейшие автоконцерны Европы - Volkswagen, Stellantis и Renault - открыто обращаются к властям с просьбой защитить их от конкуренции со стороны Китая, это говорит о серьезных изменениях в расстановке сил. Европейские производители впервые за долгое время оказались в роли тех, кто требует поддержки, а не диктует условия.
Компании предложили Евросоюзу ввести четкие рамки для поддержки местного автопрома. Суть инициативы - концепция «Made in Europe», предполагающая, что не менее 70% автомобилей для европейского рынка должны производиться внутри ЕС, а импорт ограничивается 30%. Это правило, если его примут, затронет всю цепочку: от закупки деталей до финальной сборки. По информации Autonews, сейчас на долю Volkswagen, Stellantis и Renault приходится около 60% производства автомобилей в ЕС, но даже такие гиганты ощущают давление со стороны китайских брендов.
Причина тревоги - стремительный рост доли китайских автомобилей, особенно электрокаров и гибридов. Модели BYD и MG, например, быстро набирают популярность благодаря низкой цене и современным технологиям. Европейские концерны отмечают, что китайские производители опережают их по скорости внедрения новых решений и выводу моделей на рынок. В письме к депутатам Европарламента автогиганты подчеркивают: если не принять меры, европейский автопром рискует потерять позиции, а рабочие места могут уйти за границу.
В обращении к властям производители перечислили целый ряд проблем: падение спроса на автомобили в Европе, рост доли импортных машин (уже 26%), нехватка господдержки для местных заводов и производителей компонентов, а также необходимость стимулировать выпуск аккумуляторов и электрокаров внутри ЕС. Особое внимание уделяется тому, чтобы поддержка распространялась только на те компании, которые реально инвестируют в европейские инженерные центры и производство, а не просто ввозят готовые машины.
Если инициатива будет реализована, европейский средний класс сможет рассчитывать на более доступные и современные электромобили, собранные в ЕС. Однако новые правила могут ударить по брендам, которые зависят от внешних поставок - например, Toyota, Nissan и Jaguar Land Rover, чья продукция для Европы часто производится в Великобритании, Японии или Турции. В то же время, как отмечают эксперты, подобные меры способны привести к росту цен на некоторые модели и даже к сокращению ассортимента.
Интересно, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других сегментах рынка. Например, недавно стало известно, что обновленный BMW iX получил новую батарею и стал дешевле, что может стать ответом на растущую конкуренцию среди электрокаров - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях BMW iX.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: в 2025 году продажи автомобилей в Европе по-прежнему не вернулись к докризисному уровню, а доля электромобилей продолжает расти. Китайские производители активно инвестируют в европейские заводы, что усложняет задачу по ограничению импорта. Введение концепции «Made in Europe» может стать прецедентом для других отраслей, а для покупателей - означать новые правила игры и возможное изменение ценовой политики на привычные модели.
Похожие материалы Фольксваген, Рено, Бид, МДжи, САИК, Тойота, Ниссан
-
16.06.2026, 07:53
АвтоВАЗ увеличил экспорт: 23 тысячи машин ушли за границу в 2025 году
АвтоВАЗ удивил результатами: за прошлый год компания отправила за рубеж 23 тысячи автомобилей, а марка Lada вышла сразу на четыре новых внешних рынка. Мало кто знает, что эти успехи напрямую влияют на загрузку тысяч отечественных предприятий и развитие новых моделей. Какие еще детали остались за кадром - в нашем материале.Читать далее
-
16.06.2026, 07:31
Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года
На заводе «Белджи» стартует важный этап локализации: кроссовер X50+ впервые получит медиасистему белорусского производства. Это решение может изменить подход к оснащению автомобилей в регионе. Мало кто знает, что такие перемены затронут и российский рынок. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 07:00
Chevrolet Damas 3: новые комплектации, рост цен и снижение стоимости старой версии
В Узбекистане продают Chevrolet Damas 3 - модель стала длиннее, мощнее и дороже, а прежний Damas заметно подешевел. Новинка доступна в двух версиях с современным оснащением и моторами Евро-5, что может повлиять на рынок коммерческих авто в регионе.Читать далее
-
15.06.2026, 20:45
Android Automotive OS меняет правила: теперь управление не только мультимедиа
Google внедряет крупнейшее обновление Android Automotive OS, позволяя автопроизводителям использовать единую платформу для управления не только мультимедийными системами, но и ключевыми функциями автомобиля. Это может изменить рынок и снизить издержки.Читать далее
-
15.06.2026, 20:39
Lada Iskra и Vesta: как изменились доступные модели АвтоВАЗа к 2026 году
2025 году ознаменовался выходом Lada Iskra - модели, которая сместила акценты в сегменте бюджетных автомобилей. Чем Iskra отличается от Vesta, на что сделали ставку инженеры и почему эта новинка уже вызывает интерес у покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 20:30
Maxus V90: китайский автодом с пробегом 12 000 км и полной комплектацией за 3,6 млн ₽
Maxus V90 - редкий пример компактного автодома из Китая с минимальным пробегом и продуманной начинкой. Модель 2023 года уже доступна в России, что особенно актуально на фоне роста интереса к самостоятельным путешествиям и спроса на дома на колесах.Читать далее
-
15.06.2026, 20:24
Lada Azimut: старт продаж, цена и уникальные опции нового кроссовера для России
Lada Azimut выходит на российский рынок с акцентом на доступность и современные технологии. Эксперты уверены: именно ценовая политика и инновационные решения определят успех модели в сегменте кроссоверов до 2 млн рублей.Читать далее
-
15.06.2026, 20:14
BMW X5 нового поколения: пять силовых установок и неожиданные технологии
BMW готовит к запуску пятое поколение X5 с рекордным выбором силовых установок: электрическая, водородная, гибридная, бензиновая и дизельная версии. Новинка обещает изменить представление о внедорожниках премиум-класса и задать новые стандарты для рынка.Читать далее
-
15.06.2026, 20:09
UrbanV запускает сеть вертипортов в Японии: новый этап развития AAM
В Японии стартует масштабный проект по созданию сети вертипортов для eVTOL, в котором участвуют ведущие мировые игроки. Это может изменить транспортную систему страны и задать новые стандарты для рынка AAM в Азии. Почему именно сейчас - в материале.Читать далее
-
15.06.2026, 19:31
BMW M Concept Neue Klasse: электромобиль с потенциалом для тюнинга и споров
BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию M3 на базе концепта Neue Klasse. Уже сейчас крупные тюнинговые компании, такие как Vossen и HRE Wheels, видят в прототипе огромный потенциал для доработок и обсуждают его дизайн. Это событие может изменить подход к спортивным электрокарам.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Рено, Бид, МДжи, САИК, Тойота, Ниссан
-
16.06.2026, 07:53
АвтоВАЗ увеличил экспорт: 23 тысячи машин ушли за границу в 2025 году
АвтоВАЗ удивил результатами: за прошлый год компания отправила за рубеж 23 тысячи автомобилей, а марка Lada вышла сразу на четыре новых внешних рынка. Мало кто знает, что эти успехи напрямую влияют на загрузку тысяч отечественных предприятий и развитие новых моделей. Какие еще детали остались за кадром - в нашем материале.Читать далее
-
16.06.2026, 07:31
Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года
На заводе «Белджи» стартует важный этап локализации: кроссовер X50+ впервые получит медиасистему белорусского производства. Это решение может изменить подход к оснащению автомобилей в регионе. Мало кто знает, что такие перемены затронут и российский рынок. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 07:00
Chevrolet Damas 3: новые комплектации, рост цен и снижение стоимости старой версии
В Узбекистане продают Chevrolet Damas 3 - модель стала длиннее, мощнее и дороже, а прежний Damas заметно подешевел. Новинка доступна в двух версиях с современным оснащением и моторами Евро-5, что может повлиять на рынок коммерческих авто в регионе.Читать далее
-
15.06.2026, 20:45
Android Automotive OS меняет правила: теперь управление не только мультимедиа
Google внедряет крупнейшее обновление Android Automotive OS, позволяя автопроизводителям использовать единую платформу для управления не только мультимедийными системами, но и ключевыми функциями автомобиля. Это может изменить рынок и снизить издержки.Читать далее
-
15.06.2026, 20:39
Lada Iskra и Vesta: как изменились доступные модели АвтоВАЗа к 2026 году
2025 году ознаменовался выходом Lada Iskra - модели, которая сместила акценты в сегменте бюджетных автомобилей. Чем Iskra отличается от Vesta, на что сделали ставку инженеры и почему эта новинка уже вызывает интерес у покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 20:30
Maxus V90: китайский автодом с пробегом 12 000 км и полной комплектацией за 3,6 млн ₽
Maxus V90 - редкий пример компактного автодома из Китая с минимальным пробегом и продуманной начинкой. Модель 2023 года уже доступна в России, что особенно актуально на фоне роста интереса к самостоятельным путешествиям и спроса на дома на колесах.Читать далее
-
15.06.2026, 20:24
Lada Azimut: старт продаж, цена и уникальные опции нового кроссовера для России
Lada Azimut выходит на российский рынок с акцентом на доступность и современные технологии. Эксперты уверены: именно ценовая политика и инновационные решения определят успех модели в сегменте кроссоверов до 2 млн рублей.Читать далее
-
15.06.2026, 20:14
BMW X5 нового поколения: пять силовых установок и неожиданные технологии
BMW готовит к запуску пятое поколение X5 с рекордным выбором силовых установок: электрическая, водородная, гибридная, бензиновая и дизельная версии. Новинка обещает изменить представление о внедорожниках премиум-класса и задать новые стандарты для рынка.Читать далее
-
15.06.2026, 20:09
UrbanV запускает сеть вертипортов в Японии: новый этап развития AAM
В Японии стартует масштабный проект по созданию сети вертипортов для eVTOL, в котором участвуют ведущие мировые игроки. Это может изменить транспортную систему страны и задать новые стандарты для рынка AAM в Азии. Почему именно сейчас - в материале.Читать далее
-
15.06.2026, 19:31
BMW M Concept Neue Klasse: электромобиль с потенциалом для тюнинга и споров
BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию M3 на базе концепта Neue Klasse. Уже сейчас крупные тюнинговые компании, такие как Vossen и HRE Wheels, видят в прототипе огромный потенциал для доработок и обсуждают его дизайн. Это событие может изменить подход к спортивным электрокарам.Читать далее