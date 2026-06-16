Европейские бренды просят защиту - китайские машины вытесняют свои

Volkswagen, Stellantis и Renault требуют ограничить долю китайских авто в ЕС

Европейские автогиганты выступили с неожиданной инициативой: они требуют от властей ЕС ввести жесткие правила для защиты местного автопрома от наплыва дешевых китайских моделей. Почему это может изменить рынок и какие последствия ждут покупателей - разбираемся подробно. Мало кто знает, что новые меры способны затронуть даже привычные бренды и изменить цены на электрокары.

Европейские автогиганты выступили с неожиданной инициативой: они требуют от властей ЕС ввести жесткие правила для защиты местного автопрома от наплыва дешевых китайских моделей. Почему это может изменить рынок и какие последствия ждут покупателей - разбираемся подробно. Мало кто знает, что новые меры способны затронуть даже привычные бренды и изменить цены на электрокары.

Для российских автолюбителей эта новость может стать сигналом к переменам на европейском рынке, которые неизбежно отразятся и на глобальных тенденциях. Когда крупнейшие автоконцерны Европы - Volkswagen, Stellantis и Renault - открыто обращаются к властям с просьбой защитить их от конкуренции со стороны Китая, это говорит о серьезных изменениях в расстановке сил. Европейские производители впервые за долгое время оказались в роли тех, кто требует поддержки, а не диктует условия.

Компании предложили Евросоюзу ввести четкие рамки для поддержки местного автопрома. Суть инициативы - концепция «Made in Europe», предполагающая, что не менее 70% автомобилей для европейского рынка должны производиться внутри ЕС, а импорт ограничивается 30%. Это правило, если его примут, затронет всю цепочку: от закупки деталей до финальной сборки. По информации Autonews, сейчас на долю Volkswagen, Stellantis и Renault приходится около 60% производства автомобилей в ЕС, но даже такие гиганты ощущают давление со стороны китайских брендов.

Причина тревоги - стремительный рост доли китайских автомобилей, особенно электрокаров и гибридов. Модели BYD и MG, например, быстро набирают популярность благодаря низкой цене и современным технологиям. Европейские концерны отмечают, что китайские производители опережают их по скорости внедрения новых решений и выводу моделей на рынок. В письме к депутатам Европарламента автогиганты подчеркивают: если не принять меры, европейский автопром рискует потерять позиции, а рабочие места могут уйти за границу.

В обращении к властям производители перечислили целый ряд проблем: падение спроса на автомобили в Европе, рост доли импортных машин (уже 26%), нехватка господдержки для местных заводов и производителей компонентов, а также необходимость стимулировать выпуск аккумуляторов и электрокаров внутри ЕС. Особое внимание уделяется тому, чтобы поддержка распространялась только на те компании, которые реально инвестируют в европейские инженерные центры и производство, а не просто ввозят готовые машины.

Если инициатива будет реализована, европейский средний класс сможет рассчитывать на более доступные и современные электромобили, собранные в ЕС. Однако новые правила могут ударить по брендам, которые зависят от внешних поставок - например, Toyota, Nissan и Jaguar Land Rover, чья продукция для Европы часто производится в Великобритании, Японии или Турции. В то же время, как отмечают эксперты, подобные меры способны привести к росту цен на некоторые модели и даже к сокращению ассортимента.

Интересно, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других сегментах рынка. Например, недавно стало известно, что обновленный BMW iX получил новую батарею и стал дешевле, что может стать ответом на растущую конкуренцию среди электрокаров - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях BMW iX.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: в 2025 году продажи автомобилей в Европе по-прежнему не вернулись к докризисному уровню, а доля электромобилей продолжает расти. Китайские производители активно инвестируют в европейские заводы, что усложняет задачу по ограничению импорта. Введение концепции «Made in Europe» может стать прецедентом для других отраслей, а для покупателей - означать новые правила игры и возможное изменение ценовой политики на привычные модели.