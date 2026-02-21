Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

21 февраля 2026, 04:24

Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали

Что скрывает новый Multivan под камуфляжем и почему его интерьер может удивить даже поклонников марки

Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.

Обновленный Volkswagen T7 Multivan 2027 модельного года уже вызывает интерес у автолюбителей и экспертов: на дорогах замечен прототип с заметно измененной передней частью и тщательно замаскированным салоном. Это не очередной рестайлинг - производитель явно готовит нечто большее, чем стандартное обновление, и делает установку на новые технологии и комфорта для всей семьи.

Внешне Multivan получил более крупные фары с современной графикой, а также переработанные указатели поворота. Эти детали сразу бросаются в глаза даже под плотным камуфляжем. Передняя часть стала визуально шире и солиднее, что придает статус модели в линейке Volkswagen. По инсайдерской информации инженеры уделили особое внимание аэродинамике и шумоизоляции, чтобы сделать поездку максимально тихой и приятной.

Но главная интрига - это интерьер. Несмотря на все усилия шпионских фотографов, производителю удалось скрыть большинство изменений внутри салона. Ожидается, что Multivan получит полностью новую архитектуру передней панели, современную мультимедийную систему и расширенный набор электронных ассистентов. Особое внимание уделяется трансформации салона: сиденья обещают быть еще более универсальными, а количество вариантов комплектаций увеличится. Это особенно важно для семей с детьми и тех, кто часто отправляется на дальние расстояниях.

Интересно, что Volkswagen четко ориентируется на современные тенденции в оформлении интерьеров. Вспомнить хотя бы, как недавно обсуждался необычный подход к дизайну салона у премиальных моделей - например, в материале о смелых решениях в интерьере нового Ferrari Luce, вызвавшего немало споров среди поклонников марки ( читайте подробнее ). Похоже, и Volkswagen готов удивлять не только внешним видом.

Ожидается, что продажа обновленного Multivan стартует не позднее 2027 модельного года. Модель по-прежнему будет занимать нишу между компактным Caddy и более крупным Transporter, универсальность и комфорт для разных случаев использования. Эксперты отмечают, что именно такие автомобили становятся все более востребованными на фоне роста интереса к семейным и корпоративным поездкам. Следить за развитием ситуации стоит уже сейчас – ведь именно Multivan может задать новые стандарты в сегменте многоцелевых автомобилей.

Упомянутые модели: Volkswagen Multivan
Упомянутые марки: Volkswagen
