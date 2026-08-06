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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 21:08

Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок

Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок

До 500 тыс. км без капремонта: обновленный Volkswagen Tacqua приехал в Россию за 1,59 млн. рублей

Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок

Volkswagen Tacqua - компактный кроссовер с атмосферным двигателем и автоматической коробкой Aisin, который недавно появился на российском рынке по цене около 1,6 млн рублей. Эксперты отмечают его надежность и ресурс до полумиллиона километров, что особенно актуально на фоне роста цен на новые и подержанные автомобили.

Volkswagen Tacqua - компактный кроссовер с атмосферным двигателем и автоматической коробкой Aisin, который недавно появился на российском рынке по цене около 1,6 млн рублей. Эксперты отмечают его надежность и ресурс до полумиллиона километров, что особенно актуально на фоне роста цен на новые и подержанные автомобили.

На фоне стремительного роста цен на новые и подержанные автомобили в России, многие автолюбители ищут альтернативу привычным моделям. В сегменте до 1,7 млн ​​рублей выбор часто ограничивается Lada Vesta или подержанными иномарками вроде Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Однако на рынке появился интересный вариант — Volkswagen Tacqua, который привезли из Китая за 1,59 млн рублей.

Volkswagen Tacqua — компактный городской кроссовер, созданный специально для китайского рынка. Модель выпускается с 2019 года совместным предприятием FAW-Volkswagen и, по сути, является Volkswagen T-Cross, но с адаптацией под местные условия. Габариты Tacqua: длина 4194 мм, ширина 1760 мм, высота 1601 мм, дорожный просвет составляет 188 мм - это достаточно для уверенного движения по городским дорогам и дворам с неидеальным покрытием.

Оснащение представленного экземпляра включает атмосферный двигатель объемом 1,5 литра (113 л.с.) с ременным приводом ГРМ, алюминиевым блоком и чугунными гильзами. Такой мотор не оснащен впрыском и отличается простотой конструкции, что положительно сказывается на ресурсе: при регулярном обслуживании удается пройти до 500 тысяч километров без серьезных проблем. В паре с ним работает 6-ступенчатый автомат Aisin — один из самых надежных гидротрансформаторных автоматов, рассчитанный на крутящий момент до 250 Нм, что с запасом перекрывает возможности двигателя Tacqua.

Автомобиль прошел комплексную проверку по 250 пунктам, включая проверку пробега и отсутствие ДТП. Пробег подтвержден (39 000 км), техническое состояние не вызывает нареканий. Важно, что Tacqua построен на платформе MQB A0, как и Polo, Skoda Kamiq и Seat Arona, что способствует доступности запчастей и обслуживанию.

Комплектация также включает в себя светодиодные ходовые огни, комбинированный салон, панорамную крышку с электроприводом, верхний фонарь 10,3 дюйма, камеру заднего вида с парктрониками, кнопку Start/Stop, бесключевой доступ и круиз-контроль. Это делает Tacqua привлекательным для тех, кто ищет современный и практичный автомобиль без переплат.

Стоимость автомобиля «под ключ» 1,59 млн рублей, включая все расходы на таможню, оформление и доставку. Байер предлагает сервисную помощь, которая позволяет снизить риски при покупке импортного авто. 

Volkswagen Tacqua официально не продается в России, но благодаря унификации платформ и агрегатов, его обслуживание не вызывает затруднений. На китайском рынке доступны также версии с турбомоторами, однако атмосферный вариант считается наиболее надежным и простым в эксплуатации.

Упомянутые модели: Volkswagen Tacqua, Hyundai Solaris (от 569 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, FAW, Hyundai, Skoda
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