До 500 тыс. км без капремонта: обновленный Volkswagen Tacqua приехал в Россию за 1,59 млн. рублей

6 августа 2026, 21:08
Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок
Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок
Volkswagen Tacqua - компактный кроссовер с атмосферным двигателем и автоматической коробкой Aisin, который недавно появился на российском рынке по цене около 1,6 млн рублей. Эксперты отмечают его надежность и ресурс до полумиллиона километров, что особенно актуально на фоне роста цен на новые и подержанные автомобили.
На фоне стремительного роста цен на новые и подержанные автомобили в России, многие автолюбители ищут альтернативу привычным моделям. В сегменте до 1,7 млн рублей выбор часто ограничивается Lada Vesta или подержанными иномарками вроде Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Однако на рынке появился интересный вариант — Volkswagen Tacqua, который привезли из Китая за 1,59 млн рублей.
Volkswagen Tacqua — компактный городской кроссовер, созданный специально для китайского рынка. Модель выпускается с 2019 года совместным предприятием FAW-Volkswagen и, по сути, является Volkswagen T-Cross, но с адаптацией под местные условия. Габариты Tacqua: длина 4194 мм, ширина 1760 мм, высота 1601 мм, дорожный просвет составляет 188 мм - это достаточно для уверенного движения по городским дорогам и дворам с неидеальным покрытием.
Оснащение представленного экземпляра включает атмосферный двигатель объемом 1,5 литра (113 л.с.) с ременным приводом ГРМ, алюминиевым блоком и чугунными гильзами. Такой мотор не оснащен впрыском и отличается простотой конструкции, что положительно сказывается на ресурсе: при регулярном обслуживании удается пройти до 500 тысяч километров без серьезных проблем. В паре с ним работает 6-ступенчатый автомат Aisin — один из самых надежных гидротрансформаторных автоматов, рассчитанный на крутящий момент до 250 Нм, что с запасом перекрывает возможности двигателя Tacqua.
Автомобиль прошел комплексную проверку по 250 пунктам, включая проверку пробега и отсутствие ДТП. Пробег подтвержден (39 000 км), техническое состояние не вызывает нареканий. Важно, что Tacqua построен на платформе MQB A0, как и Polo, Skoda Kamiq и Seat Arona, что способствует доступности запчастей и обслуживанию.
Комплектация также включает в себя светодиодные ходовые огни, комбинированный салон, панорамную крышку с электроприводом, верхний фонарь 10,3 дюйма, камеру заднего вида с парктрониками, кнопку Start/Stop, бесключевой доступ и круиз-контроль. Это делает Tacqua привлекательным для тех, кто ищет современный и практичный автомобиль без переплат.
Стоимость автомобиля «под ключ» 1,59 млн рублей, включая все расходы на таможню, оформление и доставку. Байер предлагает сервисную помощь, которая позволяет снизить риски при покупке импортного авто.
Volkswagen Tacqua официально не продается в России, но благодаря унификации платформ и агрегатов, его обслуживание не вызывает затруднений. На китайском рынке доступны также версии с турбомоторами, однако атмосферный вариант считается наиболее надежным и простым в эксплуатации.
Похожие материалы Фольксваген, ФАВ, Хендай, Шкода
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
06.08.2026, 12:34
Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке
Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.Читать далее
-
06.08.2026, 04:01
Toyota Corolla возвращается на российский рынок с выгодной ценой и новым оснащением
Toyota Corolla вновь становится актуальной для российских покупателей благодаря параллельному импорту и привлекательной стоимости. Модель выделяется надежностью, современными характеристиками и возможностью приобрести ее дешевле 1,7 млн рублей, что особенно важно в условиях ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.08.2026, 09:04
Какие автомобили способны пройти более 200 тысяч км: неожиданные лидеры вторички
Мало кто знает, что даже при внушительном пробеге в 200 тысяч км можно найти машины, которые не только не сдадутся, но и прослужат еще долгие годы. Какие модели не боятся больших цифр на одометре, что советуют специалисты и почему вторичный рынок сейчас особенно интересен - разбираемся, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.07.2026, 14:38
Сколько реально служат моторы и коробки Solaris HC на российском рынке
Solaris HC, преемник Hyundai Creta, быстро завоевал популярность в России благодаря проверенным агрегатам. Но насколько долговечны его моторы и трансмиссии на практике - и что советуют специалисты при выборе кроссовера с пробегом, особенно сейчас, когда рынок меняется.Читать далее
-
09.07.2026, 19:52
Hyundai Solaris и Kia Rio: реальные сроки службы мотора и автомата на вторичке
Hyundai Solaris и Kia Rio остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке. Почему эти автомобили так популярны, каковы их сильные и слабые стороны, и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.Читать далее
-
08.07.2026, 12:49
Почему Kia Rio на вторичном рынке дороже Hyundai Solaris в России
Многие удивляются разнице в стоимости этих моделей. Внешне они похожи, но ценник отличается. Эксперты раскрывают неожиданные детали. Узнайте, что влияет на стоимость.Читать далее
-
27.06.2026, 16:24
Какие иномарки реально купить за 1 млн рублей в 2026 году - свежий рейтинг и подводные камни
Рынок автомобилей в России изменился: за 1 млн рублей теперь сложно найти новую иномарку, а вторичный рынок полон нюансов. Эксперты разобрали, какие модели доступны, на что обращать внимание и как не попасть на дорогостоящий ремонт.Читать далее
-
16.06.2026, 09:48
Lada Vesta 2026: плюсы и минусы базовой версии на фоне рынка и конкурентов
В 2026 году выбор между новой Lada Vesta и подержанными иномарками становится особенно острым. Разбираем, чем отечественный седан может удивить, а где уступает конкурентам, и почему этот вопрос волнует многих российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
11.06.2026, 09:54
Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат
Hyundai Solaris и Kia Rio часто встречаются на вторичном рынке. Модели похожи, но есть нюансы. Владельцы делятся опытом эксплуатации. Узнайте, что важно учитывать при выборе.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, ФАВ, Хендай, Шкода
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
06.08.2026, 12:34
Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке
Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.Читать далее
-
06.08.2026, 04:01
Toyota Corolla возвращается на российский рынок с выгодной ценой и новым оснащением
Toyota Corolla вновь становится актуальной для российских покупателей благодаря параллельному импорту и привлекательной стоимости. Модель выделяется надежностью, современными характеристиками и возможностью приобрести ее дешевле 1,7 млн рублей, что особенно важно в условиях ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.08.2026, 09:04
Какие автомобили способны пройти более 200 тысяч км: неожиданные лидеры вторички
Мало кто знает, что даже при внушительном пробеге в 200 тысяч км можно найти машины, которые не только не сдадутся, но и прослужат еще долгие годы. Какие модели не боятся больших цифр на одометре, что советуют специалисты и почему вторичный рынок сейчас особенно интересен - разбираемся, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.07.2026, 14:38
Сколько реально служат моторы и коробки Solaris HC на российском рынке
Solaris HC, преемник Hyundai Creta, быстро завоевал популярность в России благодаря проверенным агрегатам. Но насколько долговечны его моторы и трансмиссии на практике - и что советуют специалисты при выборе кроссовера с пробегом, особенно сейчас, когда рынок меняется.Читать далее
-
09.07.2026, 19:52
Hyundai Solaris и Kia Rio: реальные сроки службы мотора и автомата на вторичке
Hyundai Solaris и Kia Rio остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке. Почему эти автомобили так популярны, каковы их сильные и слабые стороны, и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.Читать далее
-
08.07.2026, 12:49
Почему Kia Rio на вторичном рынке дороже Hyundai Solaris в России
Многие удивляются разнице в стоимости этих моделей. Внешне они похожи, но ценник отличается. Эксперты раскрывают неожиданные детали. Узнайте, что влияет на стоимость.Читать далее
-
27.06.2026, 16:24
Какие иномарки реально купить за 1 млн рублей в 2026 году - свежий рейтинг и подводные камни
Рынок автомобилей в России изменился: за 1 млн рублей теперь сложно найти новую иномарку, а вторичный рынок полон нюансов. Эксперты разобрали, какие модели доступны, на что обращать внимание и как не попасть на дорогостоящий ремонт.Читать далее
-
16.06.2026, 09:48
Lada Vesta 2026: плюсы и минусы базовой версии на фоне рынка и конкурентов
В 2026 году выбор между новой Lada Vesta и подержанными иномарками становится особенно острым. Разбираем, чем отечественный седан может удивить, а где уступает конкурентам, и почему этот вопрос волнует многих российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
11.06.2026, 09:54
Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат
Hyundai Solaris и Kia Rio часто встречаются на вторичном рынке. Модели похожи, но есть нюансы. Владельцы делятся опытом эксплуатации. Узнайте, что важно учитывать при выборе.Читать далее