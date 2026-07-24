Гибрид, три экрана и 7 мест: чем еще Talagon готов покорить российских автолюбителей

24 июля 2026, 08:51
Volkswagen Talagon выходит на рынок Казахстана: сертификация и новые возможности
Volkswagen Talagon выходит на рынок Казахстана: сертификация и новые возможности
В Казахстане официально стартует продажа обновленного Volkswagen Talagon - крупного кроссовера, который может вскоре появиться и в России. Модель уже прошла сертификацию для стран ЕАЭС, что открывает путь для ее ввоза. Какие особенности отличают Talagon и почему его запуск вызывает интерес у российских автолюбителей - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов новость о выходе Volkswagen Talagon на рынок Казахстана имеет особое значение. Благодаря одобрению типа транспортного средства (ОТТС) для стран ЕАЭС, формальные препятствия для появления этой модели в России практически устранены. Это открывает новые перспективы для тех, кто ищет современные и вместительные кроссоверы, особенно на фоне ограниченного выбора среди западных брендов.
Volkswagen Talagon, который теперь доступен в Казахстане, представлен в самой свежей версии после рестайлинга 2025 года. Внешний облик автомобиля стал заметно современнее: массивный воздухозаборник в переднем бампере, отсутствие привычной решетки радиатора, а также узкая светодиодная оптика, объединенная с декоративной заглушкой, придают кроссоверу узнаваемый и технологичный вид. Сзади внимание привлекает широкая светодиодная полоса, растянутая на всю ширину кузова, что подчеркивает статус модели.
В салоне Talagon выделяется трехэкранная панель: два дисплея по 10,25 и 11,6 дюйма создают ощущение цифрового пространства. Управление режимами трансмиссии теперь осуществляется компактным подрулевым рычажком, что добавляет удобства и освобождает место на центральной консоли. Для покупателей доступны как семиместные версии с раздельным диваном на втором ряду, так и шестиместные варианты с двумя капитанскими креслами, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для семьи или бизнеса.
Техническая часть также заслуживает внимания. Talagon построен на платформе MQB Evo с поперечным расположением двигателя. Габариты впечатляют: длина 5168 мм и колесная база 2980 мм обеспечивают просторный салон и внушительный багажник. Пока для модели заявлен только один двигатель - двухлитровый турбомотор мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, дополненный стартер-генератором, что делает Talagon «мягким» гибридом. В паре с мотором работает 7-ступенчатый преселективный «робот» и полный привод, что обещает уверенное поведение на дороге в любых условиях.
Как сообщает Российская Газета, официальные продажи Talagon и других моделей Volkswagen китайского производства стартуют в Казахстане во втором полугодии. Помимо Talagon, на рынок выйдут седаны Bora и Passat, кроссовер Tayron, а также несколько моделей бренда Jetta. Поскольку сертификация проводится сразу для всего ЕАЭС, эти автомобили могут появиться и в России без дополнительных бюрократических процедур. Такой подход уже вызвал интерес у дилеров и покупателей, особенно на фоне ограниченного предложения крупных кроссоверов европейских марок.
Интересно, что тенденция вывода на рынок новых крупных кроссоверов не ограничивается только Volkswagen. Например, недавно обсуждалось возможное появление гибридного Freelander 8, который также может изменить расстановку сил в сегменте NEV - подробнее об этом можно узнать в материале о перспективах Freelander 8 для российского рынка. Это подтверждает, что интерес к большим и технологичным автомобилям в России только растет.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: Volkswagen Talagon выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen с 2021 года, а рестайлинг модели был проведен в 2025 году. ОТТС, выданный в Казахстане, действует на территории всего ЕАЭС, что позволяет без лишних формальностей поставлять автомобиль в Россию. На фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного выбора в сегменте полноразмерных кроссоверов, появление Talagon может стать заметным событием для российского рынка. Для покупателей это шанс получить современный, просторный и технологичный автомобиль, который ранее был недоступен официально.
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