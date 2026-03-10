Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 05:43

Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году

Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

В условиях роста цен и ограниченного выбора автомобилисты все чаще сравнивают Volkswagen Taos и Kia Seltos. Какие особенности и компромиссы ждут покупателей в 2026 году, и почему эти кроссоверы остаются в центре внимания экспертов и водителей.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает непростые времена: цены продолжают расти, а ассортимент становится все более ограниченным. На этом фоне выбор между Volkswagen Taos и Kia Seltos приобретает особую актуальность. Оба кроссовера давно закрепились в сегменте компактных внедорожников, и именно они часто становятся отправной точкой для тех, кто ищет баланс между практичностью, комфортом и современными технологиями.

Volkswagen Taos сразу выделяется строгим и узнаваемым дизайном. Светодиодная полоса на передней части кузова, четкие линии и характерный силуэт делают его привлекательным на дороге. Внутри - просторный салон, рассчитанный даже на высоких пассажиров, багажник отличается глубиной и удобством погрузки. Практичность обеспечивает электропривод пятой двери, что особенно удобно в повседневной эксплуатации.

Kia Seltos делает ставку на современный дизайн и технологичность. Архитектура его передней панели выглядит свежо, а аудиосистема Bose создает ощущение автомобиля более высокого класса. В тандеме с полным приводом и 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) здесь работает 7-ступенчатый «робот», что обеспечивает уверенность на скользкой дороге и при активной езде.

Volkswagen Taos подходит к вопросу иначе. Под его капотом установлен 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 сил, который агрегатируется либо с 8-ступенчатым «автоматом», либо с «роботом». Привод может быть как передним, так и полным.

В динамике Seltos оказывается быстрее: разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Однако гонки по прямой — не главное в этом сегменте.

Главные различия кроются в ощущениях от езды. Подвеска Volkswagen настроена на мягкость, благодаря чему он комфортно проглатывает неровности, а шумоизоляция салона находится на достойном уровне. Taos воспринимается как сбалансированный автомобиль: он не требует привыкания и отличается продуманной эргономикой.

Seltos, напротив, предлагает более жесткую подвеску. На плохих дорогах это оборачивается вибрациями и шумом в салоне. Несмотря на более дерзкий характер и свежий интерьер, в повседневной эксплуатации он уступает конкуренту в комфорте, оставляя ощущение «недосказанности». Возможно, после рестайлинга ситуация изменится, но пока Seltos требует от водителя компромиссов.

Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Volkswagen Taos выигрывает за счет удачного сочетания практичности, комфорта и зрелого оснащения. Kia Seltos берет динамикой и дизайном, но проигрывает в плавности хода и тишине.

В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, выбор между ними становится не просто вопросом симпатий, а прагматичным поиском баланса цены и качества.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, KIA
