Что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 июня 2026, 13:35

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что важнее - комфорт или динамика в новых реалиях рынка

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что важнее - комфорт или динамика в новых реалиях рынка

Что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что важнее - комфорт или динамика в новых реалиях рынка

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает непростые времена: цены растут, а выбор моделей сокращается. На этом фоне Volkswagen Taos и Kia Seltos становятся ключевыми игроками в сегменте кроссоверов, где важны не только технологии, но и практичность для российских дорог.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает непростые времена: цены растут, а выбор моделей сокращается. На этом фоне Volkswagen Taos и Kia Seltos становятся ключевыми игроками в сегменте кроссоверов, где важны не только технологии, но и практичность для российских дорог.

В 2026 году российский авторынок оказался в ситуации, когда привычный выбор автомобилей стал роскошью. Рост цен и сокращение ассортимента вынуждают покупателей искать баланс между стоимостью, оснащением и устойчивостью машин к российским условиям. Именно поэтому интерес к Volkswagen Taos и Kia Seltos не ослабевает — эти кроссоверы стали своеобразным эталоном для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом и современными технологиями.

Volkswagen Taos сразу выделяется строгим и узнаваемым дизайном. Светодиодная полоса на передней части, чёткие линии кузова и характерный силуэт делают его привлекательным на дороге. Внутри — просторно, особенно для высоких пассажиров; багажник отличается глубиной и удобством погрузки. Электропривод пятой двери — не просто приятная опция, а реальное преимущество в повседневной эксплуатации, особенно в сложных климатических условиях.

Kia Seltos делает ставку на оригинальность и технологичность. Современная передняя панель, аудиосистема Bose и свежий интерьер создают ощущение автомобиля более высокого класса. Важный плюс — сочетание полного привода с 1,6-литровым турбомотором на 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом»: такая связка обеспечивает уверенность на плавной дороге и при активной езде, что особенно актуально зимой.

Volkswagen Taos предлагает иной подход: под капотом — 1,4-литровый турбомотор на 150 л.с., который может работать как с 8-ступенчатым «автоматом», так и с «роботом». Привод — передний или полный в зависимости от комплектации. В динамике Seltos чуть быстрее: разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Но в сегменте компактных кроссоверов это не всегда решающий фактор — куда важнее управляемость и поведение на дороге.

Подвеска Volkswagen Taos настроена на мягкость, что позволяет уверенно сглаживать неровности и ямы. Шумоизоляция салона на достойном уровне, эргономика не требует привыкания: все органы управления расположены логично, материалы отделок подчёркивают зрелость модели. В повседневной эксплуатации Taos воспринимается как универсальный и сбалансированный автомобиль, соответствующий различным условиям использования.

У Kia Seltos подвеска заметно жестче, что на плохих дорогах приводит к вибрациям и дополнительному шуму в салоне. Несмотря на более дерзкий характер и свежий интерьер, с точки зрения комфорта Seltos уступает конкуренту, оставляя впечатление некоторой недосказанности. После рестайлинга ситуация может измениться, но пока Seltos требует от водителя определённых компромиссов ради динамики и дизайна.

Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Volkswagen Taos выигрывает за счёт удачного сочетания практичности, комфорта и оснащения. Kia Seltos радует динамикой и внешним видом, но проигрывает в плавности хода и тишине. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, выбор между этими моделями становится не просто вопросом вкуса, а прагматичным поиском баланса цены и качества.

Volkswagen Taos на вторичном рынке предлагается по цене от 1 856 900 рублей, KIA Seltos — от 1 099 900 рублей. Оба автомобиля доступны с другими вариантами комплектаций и приводов, что позволяет подобрать необходимое решение под поставленную задачу. По мнению экспертов, именно такие модели сегодня создают новый стандарт в сегменте компактных кроссоверов для России, где важны не только технические характеристики, но и реальная адаптация к условиям эксплуатации.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Киа

Похожие материалы Фольксваген, Киа

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Архангельск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться