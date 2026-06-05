Что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

5 июня 2026, 13:35
Volkswagen Taos и Kia Seltos: что важнее - комфорт или динамика в новых реалиях рынка
Volkswagen Taos и Kia Seltos: что важнее - комфорт или динамика в новых реалиях рынка
В 2026 году российский рынок автомобилей переживает непростые времена: цены растут, а выбор моделей сокращается. На этом фоне Volkswagen Taos и Kia Seltos становятся ключевыми игроками в сегменте кроссоверов, где важны не только технологии, но и практичность для российских дорог.
В 2026 году российский авторынок оказался в ситуации, когда привычный выбор автомобилей стал роскошью. Рост цен и сокращение ассортимента вынуждают покупателей искать баланс между стоимостью, оснащением и устойчивостью машин к российским условиям. Именно поэтому интерес к Volkswagen Taos и Kia Seltos не ослабевает — эти кроссоверы стали своеобразным эталоном для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом и современными технологиями.
Volkswagen Taos сразу выделяется строгим и узнаваемым дизайном. Светодиодная полоса на передней части, чёткие линии кузова и характерный силуэт делают его привлекательным на дороге. Внутри — просторно, особенно для высоких пассажиров; багажник отличается глубиной и удобством погрузки. Электропривод пятой двери — не просто приятная опция, а реальное преимущество в повседневной эксплуатации, особенно в сложных климатических условиях.
Kia Seltos делает ставку на оригинальность и технологичность. Современная передняя панель, аудиосистема Bose и свежий интерьер создают ощущение автомобиля более высокого класса. Важный плюс — сочетание полного привода с 1,6-литровым турбомотором на 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом»: такая связка обеспечивает уверенность на плавной дороге и при активной езде, что особенно актуально зимой.
Volkswagen Taos предлагает иной подход: под капотом — 1,4-литровый турбомотор на 150 л.с., который может работать как с 8-ступенчатым «автоматом», так и с «роботом». Привод — передний или полный в зависимости от комплектации. В динамике Seltos чуть быстрее: разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Но в сегменте компактных кроссоверов это не всегда решающий фактор — куда важнее управляемость и поведение на дороге.
Подвеска Volkswagen Taos настроена на мягкость, что позволяет уверенно сглаживать неровности и ямы. Шумоизоляция салона на достойном уровне, эргономика не требует привыкания: все органы управления расположены логично, материалы отделок подчёркивают зрелость модели. В повседневной эксплуатации Taos воспринимается как универсальный и сбалансированный автомобиль, соответствующий различным условиям использования.
У Kia Seltos подвеска заметно жестче, что на плохих дорогах приводит к вибрациям и дополнительному шуму в салоне. Несмотря на более дерзкий характер и свежий интерьер, с точки зрения комфорта Seltos уступает конкуренту, оставляя впечатление некоторой недосказанности. После рестайлинга ситуация может измениться, но пока Seltos требует от водителя определённых компромиссов ради динамики и дизайна.
Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Volkswagen Taos выигрывает за счёт удачного сочетания практичности, комфорта и оснащения. Kia Seltos радует динамикой и внешним видом, но проигрывает в плавности хода и тишине. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, выбор между этими моделями становится не просто вопросом вкуса, а прагматичным поиском баланса цены и качества.
Volkswagen Taos на вторичном рынке предлагается по цене от 1 856 900 рублей, KIA Seltos — от 1 099 900 рублей. Оба автомобиля доступны с другими вариантами комплектаций и приводов, что позволяет подобрать необходимое решение под поставленную задачу. По мнению экспертов, именно такие модели сегодня создают новый стандарт в сегменте компактных кроссоверов для России, где важны не только технические характеристики, но и реальная адаптация к условиям эксплуатации.
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