Исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 17:19

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что выбрать в 2026 году на фоне роста цен и ограниченного рынка

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что выбрать в 2026 году на фоне роста цен и ограниченного рынка

Исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что выбрать в 2026 году на фоне роста цен и ограниченного рынка

В 2026 году российские автолюбители сталкиваются с непростым выбором между Volkswagen Taos и Kia Seltos. Оба кроссовера предлагают свои преимущества, но в условиях подорожания и сокращения ассортимента важно понимать, какой из них лучше отвечает современным требованиям.

В 2026 году российские автолюбители сталкиваются с непростым выбором между Volkswagen Taos и Kia Seltos. Оба кроссовера предлагают свои преимущества, но в условиях подорожания и сокращения ассортимента важно понимать, какой из них лучше отвечает современным требованиям.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает не лучшие времена: цены на новые машины продолжают расти, а выбор становится всё более ограниченным. В такой ситуации многие автолюбители обращают внимание на Volkswagen Taos и Kia Seltos — два кроссовера, которые давно закрепились в сегменте компактных SUV и часто рассматриваются как оптимальный вариант для повседневной эксплуатации.

Volkswagen Taos сразу выделяется строгим, узнаваемым обликом. Светодиодная полоса на передней части, чёткие линии кузова и характерный силуэт делают его заметным на дороге. Внутри — просторный салон, где даже высоким пассажирам будет комфортно, а багажник отличается глубиной и удобством загрузки. Электропривод пятой двери добавляет практичности, особенно в городских условиях.

Kia Seltos делает ставку на современный дизайн и технологичность. Передняя панель выглядит свежо, а аудиосистема Bose создаёт ощущение автомобиля более высокого класса. В сочетании с полным приводом и 1,6-литровым турбомотором на 177 л.с. работает 7-ступенчатый «робот», что обеспечивает уверенность на скользкой дороге и при активной езде.

У Volkswagen Taos под капотом — 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который может сочетаться как с 8-ступенчатым «автоматом», так и с «роботом». Привод — передний или полный. В разгоне до 100 км/ч Seltos оказывается быстрее: 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Но в сегменте компактных кроссоверов динамика — не единственный критерий.

Главные отличия проявляются в езде. Подвеска Volkswagen Taos настроена на мягкость, что позволяет комфортно преодолевать неровности, а шумоизоляция салона находится на достойном уровне. Эргономика продумана, автомобиль не требует привыкания и воспринимается как сбалансированный вариант для города и трассы.

Kia Seltos, напротив, предлагает более жёсткую подвеску. На плохих дорогах это приводит к вибрациям и дополнительному шуму в салоне. Несмотря на дерзкий характер и современный интерьер, в повседневной эксплуатации Seltos уступает конкуренту по уровню комфорта, оставляя ощущение некоторой недоработанности. После рестайлинга ситуация может измениться, но пока Seltos требует от водителя компромиссов.

Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Volkswagen Taos выигрывает за счёт сочетания практичности, комфорта и зрелого оснащения. Kia Seltos берёт динамикой и дизайном, но проигрывает в плавности хода и тишине. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, выбор между этими моделями становится не просто вопросом вкуса, а прагматичным поиском баланса цены и качества.

Для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году, важно учитывать не только технические характеристики, но и нюансы эксплуатации, а также рыночные тенденции. Например, как показывает анализ особенностей покупки подержанных иномарок, прозрачность истории и доступность сервисного обслуживания становятся все более значимыми факторами при выборе автомобиля.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Киа

Похожие материалы Фольксваген, Киа

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Ставрополь Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться