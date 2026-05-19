Исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Volkswagen Taos и Kia Seltos: что выбрать в 2026 году на фоне роста цен и ограниченного рынка

В 2026 году российские автолюбители сталкиваются с непростым выбором между Volkswagen Taos и Kia Seltos. Оба кроссовера предлагают свои преимущества, но в условиях подорожания и сокращения ассортимента важно понимать, какой из них лучше отвечает современным требованиям.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает не лучшие времена: цены на новые машины продолжают расти, а выбор становится всё более ограниченным. В такой ситуации многие автолюбители обращают внимание на Volkswagen Taos и Kia Seltos — два кроссовера, которые давно закрепились в сегменте компактных SUV и часто рассматриваются как оптимальный вариант для повседневной эксплуатации.

Volkswagen Taos сразу выделяется строгим, узнаваемым обликом. Светодиодная полоса на передней части, чёткие линии кузова и характерный силуэт делают его заметным на дороге. Внутри — просторный салон, где даже высоким пассажирам будет комфортно, а багажник отличается глубиной и удобством загрузки. Электропривод пятой двери добавляет практичности, особенно в городских условиях.

Kia Seltos делает ставку на современный дизайн и технологичность. Передняя панель выглядит свежо, а аудиосистема Bose создаёт ощущение автомобиля более высокого класса. В сочетании с полным приводом и 1,6-литровым турбомотором на 177 л.с. работает 7-ступенчатый «робот», что обеспечивает уверенность на скользкой дороге и при активной езде.

У Volkswagen Taos под капотом — 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который может сочетаться как с 8-ступенчатым «автоматом», так и с «роботом». Привод — передний или полный. В разгоне до 100 км/ч Seltos оказывается быстрее: 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Но в сегменте компактных кроссоверов динамика — не единственный критерий.

Главные отличия проявляются в езде. Подвеска Volkswagen Taos настроена на мягкость, что позволяет комфортно преодолевать неровности, а шумоизоляция салона находится на достойном уровне. Эргономика продумана, автомобиль не требует привыкания и воспринимается как сбалансированный вариант для города и трассы.

Kia Seltos, напротив, предлагает более жёсткую подвеску. На плохих дорогах это приводит к вибрациям и дополнительному шуму в салоне. Несмотря на дерзкий характер и современный интерьер, в повседневной эксплуатации Seltos уступает конкуренту по уровню комфорта, оставляя ощущение некоторой недоработанности. После рестайлинга ситуация может измениться, но пока Seltos требует от водителя компромиссов.

Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Volkswagen Taos выигрывает за счёт сочетания практичности, комфорта и зрелого оснащения. Kia Seltos берёт динамикой и дизайном, но проигрывает в плавности хода и тишине. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, выбор между этими моделями становится не просто вопросом вкуса, а прагматичным поиском баланса цены и качества.

Для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году, важно учитывать не только технические характеристики, но и нюансы эксплуатации, а также рыночные тенденции.