Volkswagen Taos или Kia Seltos: какой кроссовер лучше для семьи и ежедневных поездок — сравнение моделей

12 ноября 2026, 18:12
Volkswagen Taos и Kia Seltos: сравнение компактных кроссоверов
Volkswagen Taos и Kia Seltos: сравнение компактных кроссоверов
У Kia Seltos разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды против 8,8 у Volkswagen Taos. Но на разбитой дороге преимущество в динамике теряет вес: более жесткая подвеска Kia передает в салон вибрации и шум, тогда как Taos настроен мягче.
На фоне растущих цен и сужающегося выбора сравнение двух популярных компактных кроссоверов становится особенно предметным. Глубокий багажник и электропривод пятой двери делают Volkswagen Taos практичным в повседневной эксплуатации. Для семейных поездок важен и просторный салон: даже высоким пассажирам в нем не тесно.
Taos выделяется светодиодной полосой спереди и строгими линиями кузова, а его силуэт легко узнать. Kia Seltos отвечает более современным интерьером: передняя панель выглядит свежо, а аудиосистема Bose создает ощущение автомобиля классом выше. При этом по качеству отделки и общей умиротворенности салона Seltos уступает Taos — у последнего интерьер воспринимается как более «взрослый» и спокойный.
Техника и динамика
Различия заметны и в технике. Volkswagen Taos оснащен 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Для него предусмотрены передний или полный привод, а также восьмиступенчатый автомат либо роботизированная трансмиссия. У Kia Seltos установлен 1,6-литровый турбированный двигатель на 177 лошадиных сил, полный привод и роботизированная коробка передач с семью ступенями.
По разгону Seltos впереди: до 100 км/ч он добирается за 8,4 секунды, тогда как Taos тратит 8,8 секунды. Разница невелика — 0,4 секунды, и на сложной дороге сама по себе она не определяет удобство поездки.
Ходовая часть и комфорт
Здесь заметнее настройка ходовой части. Подвеска Volkswagen мягче проходит неровности, а шумоизоляция салона остается на достойном уровне. Управление не требует постоянного привыкания, а эргономика продумана. Kia Seltos едет жестче: на плохом покрытии в салоне ощущаются вибрации и слышен шум. Поэтому преимущество Kia в динамике сопровождается компромиссом в плавности хода — подвеска настроена более собранно, но менее терпимо к неровностям.
Практичность и оснащение
В ежедневном использовании Taos кажется более сбалансированным: его управление не требует постоянного привыкания, а эргономика продумана. Сильная сторона Taos — сочетание практичности с комфортом и современным оснащением: вместительный салон, глубокий багажник, удобная посадка. Seltos привлекает быстрым разгоном и свежим интерьером, а также богатым набором функций за свои деньги — это его традиционное преимущество в классе. Однако в комфорте и тишине он уступает сопернику.
Volkswagen Taos — более сбалансированный выбор для повседневной эксплуатации: мягкая подвеска, хорошая шумоизоляция, просторный салон и продуманная эргономика. Он не провоцирует на активную езду, но делает каждую поездку спокойной и предсказуемой. Kia Seltos выигрывает в динамике и свежести интерьера, но на неровных дорогах его жесткая подвеска дает о себе знать. Обновление могло бы сделать Kia интереснее, однако в описанном сравнении это пока лишь перспектива.
Если приоритет — комфорт и тишина в ежедневных поездках, Taos выглядит предпочтительнее; если важнее разгон и современные технологии в салоне, Seltos остается сильным конкурентом — с оговоркой на менее комфортную ходовую часть.
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