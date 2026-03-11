Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 05:29

Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или Skoda Karoq — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.

Вопрос выбора между Volkswagen Taos и Skoda Karoq стал особенно актуальным для российских автолюбителей: оба кроссовера предлагают схожие технические решения, но заметно различаются в деталях. Интерес к моделям подогревают не только их адаптация к местным условиям, но и реальные испытания на сложных маршрутах, где проявляются сильные и слабые стороны каждого.

Volkswagen Taos появился в России как доступный и современный кроссовер, унифицированный по силовым агрегатам с Karoq. Покупателям доступны атмосферный двигатель 1.6 (110 л.с.) с механикой и турбированный 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается либо с классическим автоматом, либо с роботом DSG. Для полноприводной версии предусмотрена новая коробка DQ381, рассчитанная на высокий крутящий момент.

Внешне Taos выглядит массивнее Karoq благодаря высокой линии капота и крупной решетке радиатора, а топ-версия выделяется светодиодной полосой между фарами. В салоне бросаются в глаза яркие цветные акценты, однако материалы отделки жесткие, и лишь на дверях встречается мягкий пластик. Второй ряд уступает конкуренту по количеству полезных мелочей — здесь меньше крючков. Skoda Karoq отличается просторным салоном.

Передние кресла в Taos удобны, но роботизированная коробка на полноприводной версии реагирует на газ с задержкой, особенно при подъеме в горку, заставляя водителя чаще использовать спортивный режим. Переднеприводная модификация с классическим автоматом ощущается более живой и мягкой на неровностях, в то время как полноприводная версия тяжелее и жестче, что немного снижает комфорт.

По управляемости Taos практически повторяет Karoq, используя те же элементы подвески: балку сзади у переднеприводных версий и многорычажку у полноприводных. Выбор между моделями осложняется тем, что Karoq предлагает более богатое оснащение по доступной цене, тогда как Taos привлекает свежим дизайном, хотя разница в стоимости не является решающей.

Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р) и Skoda Karoq (от 1 705 000 Р) продолжают конкурировать, используя разные подходы к комфорту и оснащению. Выбор зависит от личных предпочтений, но оба кроссовера заслуживают внимания тех, кто ищет надежный автомобиль для российских дорог.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р), Skoda Karoq (от 1 705 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Skoda
Похожие материалы Фольксваген, Шкода

