Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или Skoda Karoq — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

11 марта 2026, 05:29
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.
Вопрос выбора между Volkswagen Taos и Skoda Karoq стал особенно актуальным для российских автолюбителей: оба кроссовера предлагают схожие технические решения, но заметно различаются в деталях. Интерес к моделям подогревают не только их адаптация к местным условиям, но и реальные испытания на сложных маршрутах, где проявляются сильные и слабые стороны каждого.
Volkswagen Taos появился в России как доступный и современный кроссовер, унифицированный по силовым агрегатам с Karoq. Покупателям доступны атмосферный двигатель 1.6 (110 л.с.) с механикой и турбированный 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается либо с классическим автоматом, либо с роботом DSG. Для полноприводной версии предусмотрена новая коробка DQ381, рассчитанная на высокий крутящий момент.
Внешне Taos выглядит массивнее Karoq благодаря высокой линии капота и крупной решетке радиатора, а топ-версия выделяется светодиодной полосой между фарами. В салоне бросаются в глаза яркие цветные акценты, однако материалы отделки жесткие, и лишь на дверях встречается мягкий пластик. Второй ряд уступает конкуренту по количеству полезных мелочей — здесь меньше крючков. Skoda Karoq отличается просторным салоном.
Передние кресла в Taos удобны, но роботизированная коробка на полноприводной версии реагирует на газ с задержкой, особенно при подъеме в горку, заставляя водителя чаще использовать спортивный режим. Переднеприводная модификация с классическим автоматом ощущается более живой и мягкой на неровностях, в то время как полноприводная версия тяжелее и жестче, что немного снижает комфорт.
По управляемости Taos практически повторяет Karoq, используя те же элементы подвески: балку сзади у переднеприводных версий и многорычажку у полноприводных. Выбор между моделями осложняется тем, что Karoq предлагает более богатое оснащение по доступной цене, тогда как Taos привлекает свежим дизайном, хотя разница в стоимости не является решающей.
Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р) и Skoda Karoq (от 1 705 000 Р) продолжают конкурировать, используя разные подходы к комфорту и оснащению. Выбор зависит от личных предпочтений, но оба кроссовера заслуживают внимания тех, кто ищет надежный автомобиль для российских дорог.
Похожие материалы Фольксваген, Шкода
-
10.03.2026, 05:43
Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
В условиях роста цен и ограниченного выбора автомобилисты все чаще сравнивают Volkswagen Taos и Kia Seltos. Какие особенности и компромиссы ждут покупателей в 2026 году, и почему эти кроссоверы остаются в центре внимания экспертов и водителей.Читать далее
-
05.03.2026, 08:06
Сравнение VW Taos и Geely Atlas Pro: что выбрать на рынке кроссоверов 2026 года
Два новых кроссовера - VW Taos и Geely Atlas Pro - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по деталям: от комплектаций до реальных ощущений за рулем. Почему выбор между ними стал особенно актуален сейчас и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
25.02.2026, 09:48
Skoda Karoq признан лучшим семейным кроссовером с пробегом по версии Whatcar
Эксперты назвали десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом до 10 тысяч фунтов на британском рынке. Skoda Karoq неожиданно обошел конкурентов, включая BMW и Seat. Почему именно сейчас этот рейтинг важен для россиян - разбираемся.Читать далее
-
22.02.2026, 18:36
Volkswagen Taos на российских дорогах: Проверка камнем, асфальтом и морозом
Volkswagen Taos собран в России и сочетает строгий дизайн с современными технологиями. Тест-драйв в Кабардино-Балкарии выявил сильные стороны модели на асфальте и бездорожье. В чем секрет его популярности - в материале.Читать далее
-
19.02.2026, 18:58
Renault Duster и Volkswagen Taos: сравнение характеристик и адаптация для российских условий
Два популярных кроссовера - Renault Duster и Volkswagen Taos - оказались в центре внимания благодаря разным подходам к оснащению и технологиям. Сравниваем их по ключевым параметрам, чтобы понять, какой автомобиль лучше подойдет для российских дорог и климата.Читать далее
-
19.02.2026, 09:51
Volkswagen Taos против Honda XR-V: что лучше выбрать для города
Сравнение Volkswagen Taos 1.4 TSI AT Exclusive и Honda XR-V 1.5T CVT 220Turbo Comfort актуально для тех, кто ищет сбалансированный городской кроссовер. В материале - нюансы комплектаций, динамики и практичности, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
17.02.2026, 12:50
Chevrolet TrailBlazer и Skoda Karoq: сравнение характеристик и адаптации для российских условий
Сравнение Chevrolet TrailBlazer и Skoda Karoq актуально для тех, кто ищет сбалансированный кроссовер с современными опциями. Разбираемся, чем отличаются эти модели по техническим параметрам и оснащению.Читать далее
-
17.02.2026, 06:53
Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.Читать далее
-
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
-
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Шкода
-
10.03.2026, 05:43
Volkswagen Taos против Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
В условиях роста цен и ограниченного выбора автомобилисты все чаще сравнивают Volkswagen Taos и Kia Seltos. Какие особенности и компромиссы ждут покупателей в 2026 году, и почему эти кроссоверы остаются в центре внимания экспертов и водителей.Читать далее
-
05.03.2026, 08:06
Сравнение VW Taos и Geely Atlas Pro: что выбрать на рынке кроссоверов 2026 года
Два новых кроссовера - VW Taos и Geely Atlas Pro - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по деталям: от комплектаций до реальных ощущений за рулем. Почему выбор между ними стал особенно актуален сейчас и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
25.02.2026, 09:48
Skoda Karoq признан лучшим семейным кроссовером с пробегом по версии Whatcar
Эксперты назвали десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом до 10 тысяч фунтов на британском рынке. Skoda Karoq неожиданно обошел конкурентов, включая BMW и Seat. Почему именно сейчас этот рейтинг важен для россиян - разбираемся.Читать далее
-
22.02.2026, 18:36
Volkswagen Taos на российских дорогах: Проверка камнем, асфальтом и морозом
Volkswagen Taos собран в России и сочетает строгий дизайн с современными технологиями. Тест-драйв в Кабардино-Балкарии выявил сильные стороны модели на асфальте и бездорожье. В чем секрет его популярности - в материале.Читать далее
-
19.02.2026, 18:58
Renault Duster и Volkswagen Taos: сравнение характеристик и адаптация для российских условий
Два популярных кроссовера - Renault Duster и Volkswagen Taos - оказались в центре внимания благодаря разным подходам к оснащению и технологиям. Сравниваем их по ключевым параметрам, чтобы понять, какой автомобиль лучше подойдет для российских дорог и климата.Читать далее
-
19.02.2026, 09:51
Volkswagen Taos против Honda XR-V: что лучше выбрать для города
Сравнение Volkswagen Taos 1.4 TSI AT Exclusive и Honda XR-V 1.5T CVT 220Turbo Comfort актуально для тех, кто ищет сбалансированный городской кроссовер. В материале - нюансы комплектаций, динамики и практичности, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
17.02.2026, 12:50
Chevrolet TrailBlazer и Skoda Karoq: сравнение характеристик и адаптации для российских условий
Сравнение Chevrolet TrailBlazer и Skoda Karoq актуально для тех, кто ищет сбалансированный кроссовер с современными опциями. Разбираемся, чем отличаются эти модели по техническим параметрам и оснащению.Читать далее
-
17.02.2026, 06:53
Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.Читать далее
-
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
-
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее