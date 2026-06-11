Что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или Skoda Karoq — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

11 июня 2026, 07:51
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение комплектаций и особенностей для России
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение комплектаций и особенностей для России
Volkswagen Taos и Skoda Karoq вновь в центре внимания: эксперты разобрали, как эти кроссоверы ведут себя на российских дорогах, чем отличаются их комплектации и почему интерес к ним вырос на фоне ограниченного рынка. Актуальные детали - в материале.
В условиях нестабильного автомобильного рынка России заметно вырос интерес к Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Эти кроссоверы оказались в центре внимания благодаря сочетанию современных технологий и стремлению к традиционным реалиям. Покупатели и эксперты всё чаще обсуждают, какой из них лучше всего подходит для ежедневных поездок и сложных маршрутов.
Volkswagen Taos позиционируется как доступный и технологичный вариант, предлагающий два двигателя: атмосферный 1.6 на 110 л.с. с механикой и турбированный 1.4 TSI на 150 л.с., который сочетается с классическим автоматом или роботизированной DSG. Для полноприводных версий предусмотрена новая коробка DQ381, рассчитанная на крутящий момент. Это решение должно повысить надёжность на сложных участках, что особенно важно для российских дорог.
Внешне Taos имеет массивную решётку радиатора и высокую крышку капота, что делает автомобиль более солидным. В топовой комплектации появляется светодиодная полоса между фарами, подчёркивающая современный стиль. В салоне — яркие акценты, прочные материалы, но мягкий пластик встречается только на дверях. Второй ряд уступает Karoq по множеству полезных мелочей: здесь меньше крючков для сумок и одежды.
Skoda Karoq создаёт пространство и практичность. Салон кажется более свободным, а для пассажиров второго ряда предусмотрено больше продуманных деталей. Это может стать решающим фактором для семейных водителей или тех, кто часто перевозит пассажиров. Передние кресла в Taos удобные, но роботизированная коробка передач в полноприводной версии реагирует на газ с задержкой, особенно при подъёме. Водителю приходится чаще использовать спортивный режим для динамики. Переднеприводная версия с классическим автоматом ведёт себя мягче и живее на неровностях, тогда как полноприводная кажется тяжелее и жёстче, что немного снижает комфорт.
По управлению Taos практически повторяет Karoq: у переднеприводных вариантов — задняя балка, у полноприводных — многорычажная подвеска. Это обеспечивает удобство управления, однако ощущения от работы подвески и коробки передач могут различаться в зависимости от версии. Skoda Karoq выигрывает по оснащению: за умеренную цену покупатель получает больше возможностей, что особенно важно при ограниченном бюджете. Разница в стоимости между моделями не настолько велика, чтобы стать определяющей, но при выборе могут иметь значение нюансы комплектаций.
При выборе между моделями следует учитывать не только технические характеристики, но и практические детали эксплуатации. Например, как показывает опыт владельцев других популярных моделей, таких как Lada Granta, даже небольшие нюансы могут повлиять на показатели комфорта и надёжности — подробнее об этом можно узнать в материале о слабых местах Lada Granta .
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