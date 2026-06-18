Исследование, что лучше выбрать: Volkswagen Taos и Tiguan — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

18 июня 2026, 20:19
Volkswagen Taos и Tiguan: ключевые отличия в салоне, мультимедиа и подвеске
Volkswagen Taos и Tiguan: ключевые отличия в салоне, мультимедиа и подвеске
В 2026 году выбор между Volkswagen Taos и Tiguan становится особенно актуальным для российских водителей. Различия в материалах отделки, мультимедийных системах и конструкции подвески могут существенно повлиять на комфорт и эксплуатацию в условиях российских дорог.
В 2026 году российский рынок кроссоверов вновь столкнется с непростым выбором: Volkswagen Taos и Tiguan, несмотря на базовую платформу MQB, продемонстрируют неожиданные различия, которые могут стать определяющими для будущих владельцев. Внимание к деталям — от компоновки салона до ограниченных возможностей — включено в первый план, ведь именно эти детали определяют ежедневный комфорт и удобство.
Габариты соответствующих моделей близки, но есть важные различия: Tiguan длиннее всего на 9 мм (4426 мм против 4417 мм у Таоса), зато Taos шире (1841 мм против 1809 мм), что визуально делает его более массивным. Однако по высоте Tiguan заметно выигрывает — 1703 мм против 1600 мм у Таоса, что изящнее ему более классический внедорожный силуэт. Внешний дизайн в соответствии с моделями стал строгим: округлые линии уступили место изгибам и угловатым формам, но Tiguan сохранил большую плавность, а Taos выглядит более брутально.
Внутри подходы к материалам и пространствам организации различаются кардинально. В Tiguan преобладают мягкий пластик и плавные линии, создающие ощущение премиальности. В Таосе, напротив, основной материал - твердый пластик, но грамотная компоновка и мягкие вставки в зоне контакта руками и коленями нивелируют возможный дискомфорт. Органайзеры и кармашки в Таосе созданы для хранения мелочей и гаджетов, что особенно удобно в городской эксплуатации.
Главное отличие - приборная панель. В Tiguan использованы классические стрелочные приборы с хромированными деталями, что выглядит строго и современно. В базовых версиях Taos установлена 8-дюймовая цифровая панель с ограниченной графикой и невозможностью смены цветовой схемы, что сдерживает индивидуализацию. Только в топовых комплектациях появляется 10-дюймовая панель, аналогичная Tiguan, и этот момент может стать решающим для тех, кто ценит визуальный комфорт и расширенные функции.
Мультимедийная система Taos приятно удивляет скоростью работы и качеством звука, особенно на фоне японских конкурентов. Однако пока доступен только Яндекс Навигатор и базовые сервисы, хотя энтузиасты планируют расширение функционала посредством обновлений прошивки. Tiguan предлагает более привычный набор дополнительных опций, что может быть плюсом для консервативных пользователей.
По динамике и управляемости обе модели одинаковы, но конструкция подвески наблюдается: в полноприводных вариантах Taos сзади установлена торсионная балка, что делает его жестче на неровностях. Tiguan оснащен многорычажной подвеской, обеспечивающей лучший комфорт на плохих дорогах. Это особенно важно для российских условий, где качество покрытий часто оставляет желать лучшего.
Оба кроссовера принимают разумное соотношение цены и оснащения, которое делает их привлекательными для покупок. Выбор между Volkswagen Taos и Tiguan во многом зависит от предпочтений: Tiguan — это сбалансированный вариант с удобной подвеской и одинаковыми материалами, а Taos — современная современная конструкция и продуманная эргономика, хотя и требует подхода мириться с предложением пластика и особенностей обеспечения приборной панели.
Для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в последние годы, важно учитывать не только технические характеристики, но и особенности оснащения, которые могут иметь важное значение для ежедневного потребления. Кстати, интерес к практичным и технологичным моделям растет не только среди поклонников Volkswagen: например, в материале о новых стандартах семейных кроссоверов рассматривались особенности Honda CR-V 2026 года , что позволяет шире выглядеть на рынке.
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