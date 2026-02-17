Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 06:53

Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или Skoda Karoq — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.

Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.

Volkswagen Taos привлек к себе внимание не только новизной, но и серьезными испытаниями на российских дорогах, где даже подготовленные внедорожники порой несут потери. Этот опыт позволил по-новому взглянуть на сильные и слабые стороны модели, а главное — понять, что Taos, который считается копией Skoda Karoq, на самом деле обладает уникальными чертами и ведет себя иначе, чем технически близкий родственник.

Появление Taos в российской линейке закрыло давний запрос рынка на доступный кроссовер. Интересна его родословная: модель создавалась для Китая под именем Tharu, адаптировалась для Америки, а затем и для России. Российская версия отличается от американской не только колесной базой, но и моторами — она унифицирована по силовым агрегатам с Karoq. В гамме двигателей представлен атмосферник 1.6 на 110 сил с механикой и турбированный 1.4 TSI на 150 сил, который агрегатируется либо с классическим автоматом, либо с роботом DSG. Для полноприводных модификаций предназначена новая коробка DQ381, рассчитанная на повышенный крутящий момент и увеличенные интервалы обслуживания.

Фото: Alexander Migl / wikipedia

Внешне Taos заметно выделяется на фоне Karoq благодаря высокой линии капота и массивной решетке радиатора. Особенно эффектно выглядит топ-версия Exclusive с протянутой светодиодной полосой между фарами. Светодиодные фары уже в базе, а за доплату доступны продвинутые линзы iQ.Light. В салоне Taos встречает яркими цветовыми акцентами, особенно в версии Joy, но материалы отделки преимущественно жесткие, мягкий пластик встречается лишь на дверных картах и подлокотниках. В базовое оснащение входят кондиционер, кожаный руль с подогревом, электрозеркала, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и мультимедиа с цветным экраном.

Большинство покупателей выбирают более дорогие версии с турбомотором, двухзонным климатом, обогревом лобового стекла и крупным дисплеем системы VW Play. Виртуальная приборка меняет цвет в тон отделки салона, а в мультимедиа доступны навигационные приложения. Интерфейс работает быстро, но к мелочам есть вопросы: не хватает беспроводной зарядки и охлаждаемого бардачка, а вместо очечника установлена заглушка. В задней части салона Taos уступает Karoq по числу полезных мелочей: здесь меньше крючков для пакетов и нет фирменного скребка для льда.

Передние кресла удобны и имеют комбинированную обивку из ткани и замши. Однако роботизированная коробка на полноприводном Taos реагирует на газ с заметной задержкой, особенно после торможения или при старте в подъем, из-за чего водителю чаще приходится использовать спортивный режим. Переднеприводная версия с классическим автоматом ощущается более живой и отзывчивой, а на мелких неровностях едет мягче. Полноприводный вариант тяжелее и жестче, что несколько снижает уровень комфорта, но в целом обе модификации хорошо подготовлены для российских дорог.

По управляемости Taos фактически повторяет Karoq, используя те же элементы подвески. У переднеприводных версий сзади установлена балка, у полноприводных — многорычажка, хотя на практике разница в поведении не столь очевидна.

С точки зрения выбора, дизайн Taos выглядит свежее, но Karoq предлагает более богатое оснащение за сопоставимые деньги, включая версию с атмосферным мотором и классическим автоматом. При этом разница в цене между одноклассниками не настолько велика, чтобы стать решающим аргументом. Многие покупатели рассматривают Taos не только в сравнении с Karoq, но и с Tiguan, а также с Hyundai Creta.

Таким образом, Taos — это не просто копия чешской модели, а самостоятельный игрок, способный проходить сложные маршруты и предлагающий свежие решения для российских условий.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р), Skoda Karoq (от 1 705 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Skoda
