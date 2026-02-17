Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или Skoda Karoq — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

17 февраля 2026, 06:53
Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.
Volkswagen Taos привлек к себе внимание не только новизной, но и серьезными испытаниями на российских дорогах, где даже подготовленные внедорожники порой несут потери. Этот опыт позволил по-новому взглянуть на сильные и слабые стороны модели, а главное — понять, что Taos, который считается копией Skoda Karoq, на самом деле обладает уникальными чертами и ведет себя иначе, чем технически близкий родственник.
Появление Taos в российской линейке закрыло давний запрос рынка на доступный кроссовер. Интересна его родословная: модель создавалась для Китая под именем Tharu, адаптировалась для Америки, а затем и для России. Российская версия отличается от американской не только колесной базой, но и моторами — она унифицирована по силовым агрегатам с Karoq. В гамме двигателей представлен атмосферник 1.6 на 110 сил с механикой и турбированный 1.4 TSI на 150 сил, который агрегатируется либо с классическим автоматом, либо с роботом DSG. Для полноприводных модификаций предназначена новая коробка DQ381, рассчитанная на повышенный крутящий момент и увеличенные интервалы обслуживания.
Внешне Taos заметно выделяется на фоне Karoq благодаря высокой линии капота и массивной решетке радиатора. Особенно эффектно выглядит топ-версия Exclusive с протянутой светодиодной полосой между фарами. Светодиодные фары уже в базе, а за доплату доступны продвинутые линзы iQ.Light. В салоне Taos встречает яркими цветовыми акцентами, особенно в версии Joy, но материалы отделки преимущественно жесткие, мягкий пластик встречается лишь на дверных картах и подлокотниках. В базовое оснащение входят кондиционер, кожаный руль с подогревом, электрозеркала, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и мультимедиа с цветным экраном.
Большинство покупателей выбирают более дорогие версии с турбомотором, двухзонным климатом, обогревом лобового стекла и крупным дисплеем системы VW Play. Виртуальная приборка меняет цвет в тон отделки салона, а в мультимедиа доступны навигационные приложения. Интерфейс работает быстро, но к мелочам есть вопросы: не хватает беспроводной зарядки и охлаждаемого бардачка, а вместо очечника установлена заглушка. В задней части салона Taos уступает Karoq по числу полезных мелочей: здесь меньше крючков для пакетов и нет фирменного скребка для льда.
Передние кресла удобны и имеют комбинированную обивку из ткани и замши. Однако роботизированная коробка на полноприводном Taos реагирует на газ с заметной задержкой, особенно после торможения или при старте в подъем, из-за чего водителю чаще приходится использовать спортивный режим. Переднеприводная версия с классическим автоматом ощущается более живой и отзывчивой, а на мелких неровностях едет мягче. Полноприводный вариант тяжелее и жестче, что несколько снижает уровень комфорта, но в целом обе модификации хорошо подготовлены для российских дорог.
По управляемости Taos фактически повторяет Karoq, используя те же элементы подвески. У переднеприводных версий сзади установлена балка, у полноприводных — многорычажка, хотя на практике разница в поведении не столь очевидна.
С точки зрения выбора, дизайн Taos выглядит свежее, но Karoq предлагает более богатое оснащение за сопоставимые деньги, включая версию с атмосферным мотором и классическим автоматом. При этом разница в цене между одноклассниками не настолько велика, чтобы стать решающим аргументом. Многие покупатели рассматривают Taos не только в сравнении с Karoq, но и с Tiguan, а также с Hyundai Creta.
Таким образом, Taos — это не просто копия чешской модели, а самостоятельный игрок, способный проходить сложные маршруты и предлагающий свежие решения для российских условий.
Похожие материалы Фольксваген, Шкода
-
14.02.2026, 18:47
Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
09.02.2026, 06:31
Jetta VS5 с пробегом до 100 тысяч км: что скрывает кроссовер за 1,5 млн рублей
Jetta VS5 с европейскими корнями и классическим автоматом выделяется на фоне конкурентов в сегменте до 1,5 млн рублей. Эксперт разобрал его плюсы и слабые места, чтобы понять, стоит ли рассматривать этот кроссовер.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
29.09.2025, 07:51
Почему автомобили из КНР становятся все популярнее у российских покупателей
Эксперт из Владивостока поделился свежим взглядом на рынок. Он сравнил авто из КНР с машинами других стран. В материале раскрываются интересные детали. Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
17.02.2026, 11:45
МАЗ-2000: советский грузовик, который опередил время и удивил Европу
В конце 80-х на Парижском автосалоне советский МАЗ-2000 «Перестройка» вызвал сенсацию благодаря необычной конструкции и техническим решениям. Почему этот проект до сих пор считается одним из самых смелых экспериментов в истории автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 11:35
Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini
Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Шкода
-
14.02.2026, 18:47
Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
09.02.2026, 06:31
Jetta VS5 с пробегом до 100 тысяч км: что скрывает кроссовер за 1,5 млн рублей
Jetta VS5 с европейскими корнями и классическим автоматом выделяется на фоне конкурентов в сегменте до 1,5 млн рублей. Эксперт разобрал его плюсы и слабые места, чтобы понять, стоит ли рассматривать этот кроссовер.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
29.09.2025, 07:51
Почему автомобили из КНР становятся все популярнее у российских покупателей
Эксперт из Владивостока поделился свежим взглядом на рынок. Он сравнил авто из КНР с машинами других стран. В материале раскрываются интересные детали. Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
17.02.2026, 11:45
МАЗ-2000: советский грузовик, который опередил время и удивил Европу
В конце 80-х на Парижском автосалоне советский МАЗ-2000 «Перестройка» вызвал сенсацию благодаря необычной конструкции и техническим решениям. Почему этот проект до сих пор считается одним из самых смелых экспериментов в истории автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 11:35
Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini
Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее