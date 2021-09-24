Volkswagen Taos: отзывы первых владельцев компакт-кроссовера
Фото: Volkswagen
«Благодаря ВАГовской унификации, многое подходит от других моделей»
Тарас из Санкт-Петербурга покатался на новом «Таосе» немного и уже успел сделать ряд выводов. Короткой строкой они выглядят следующим образом: «Очень неплохой, привлекающий внимание внешний вид; по ВАГовски отличная управляемость; насыщенность электроникой на современном уровне и кое-что можно самому добавить; багажник, хоть и не «Кодьяка», но вполне достаточный; силовой агрегат - 1,4 турбо (150 л. с.) + робот DQ381 отлично подходят машине; широкоугольный режим задней камеры здорово помогает при выезде на дорогу задом перпендикулярно движению».
Отметил Тарас и пару недостатков: «Звук неважный, на машине подобного класса ожидалось получше; отсутствие памяти электрорегулировок сидения; неприятной неожиданностью в моей комплектации стало отсутствие очечника. Но это легко устраняется самостоятельно, № детали — 5E0868837BY20».
Разбираясь с комплектацией «Таоса», петербуржец обнаружил ассистент управления светом (FLA), для работы которого требуется камера, расположенная в корпусе зеркала заднего вида: «Но камера-то универсальная - отвечает даже, например, за работу датчика дождя. А раз так, то почему бы не попробовать активировать ряд «комфортных» функций, вроде удержания в полосе или подобных? Вопрос в том, насколько ПО и «железо» борткомпьютера справятся с обработкой дополнительных задач. Если такая возможность предусмотрена изготовителем в других комплектациях, то, скорее всего, да, это возможно».
По словам Тараса, много чего было перенастроено и внедрено: «Заодно в меню мультимедиа появился раздел «Ассистенты», где можно их подстроить по ходу дела. В результате, машина без серьезных вложений стала значительно комфортнее, а ездить на ней — приятнее. Ну, и благодаря ВАГовской унификации, многое подходит от других моделей, например, дефлекторы от «Карока» стали как родные, разве что надпись не соответствует».
«Однозначно интересный вариант в своем ценовом сегменте»
Дмитрий из Екатеринбурга отмечает, что «двигатель Taos позволяет уверенно чувствовать себя в потоке, но не более того. По ощущениям, тянет получше, чем такой же на «Октавии» - странно, вроде, масса машин сопоставима. Коробка идентична, но форма рычага управления требует некоторого привыкания. В салоне все приятно и красиво».
Из разряда недостатков Дмитрий отмечает: «Воздуховоды в центре дуют даже закрытыми, и на их решетке почему-то не держится опора для телефона; USB Type-С сами по себе редкая гадость, так еще и переходники на них работают через раз; глянец передней панели быстро заляпывается руками; 12 В розетка какая-то загадочная - один видеорегистратор от неё работает, еще два — нет. То же самое было на «Шкоде».
Общие впечатлений от автомобиля у жителя уральской столицы позитивные: «В общем, машиной доволен. Это однозначно интересный вариант в своем ценовом сегменте, и, как минимум, внимания, он заслуживает».
«Я бы все же предпочел «Тигуан»
|Volkswagen Taos Status 1.4 AT
|1.4 л, 150 л.с
|автомат 8
|0-100 - 8.8 с, 200 км/ч
|4417 x 1841 x 1602 мм
|передний
|АИ-95, 7.0 л на 100 км
|1 906 900 руб
|Все характеристики
Москвич Валерий в 2017 году попал под ураган с градом, поэтому, купив новую машину (VW Taos), первым делом обклеил все поверхности, капот, крышу, стойки ветрового стекла и дверей: «Использованная при этом полиуретановая пленка, по идее, должна защищать и от мелких камешков, пойманных по дороге».
Валерия, по его же словам, «Таос» удивил тихим ходом. Хотя и установлены «Бриджстоуны» (не самая идеальная в этом плане резина), в салоне шума меньше даже по сравнению с «Тигуаном». Автомобиль уверенно, плавно, как будто плывет в потоке. Мощности двигателя хватает, даже с включенным климатом».
Из других приятных мелочей Валерий отмечает бесконтактный доступ и электро-«ручник», который снимается автоматически при нажатии на педаль газа. «Атмосферную подсветку считал бесполезной игрушкой, в принципе, так и есть, но… «зашла», - отмечает автовладелец.
Еще на один момент указывает житель Москвы: «В обзорах и на тестах подсовывают топовые машины с 10″ «приборкой». Но уже на предтоповом варианте Joy окажется 8-дюймовое недоразумение. Порывшись в настройках, можно найти еще 2 варианта, ненамного лучше. Походу «перепрошивка» панели приборов будет в приоритетах».
Валерий не пожалел времени на то, чтобы перечислить, чего не хватает «Таосу» в сравнении с «Тигуаном» (обе машины - в комплектации «Эксклюзив»): закрытия/открытия двери багажника ногой (имеется в виду виртуальная педаль); памяти электронастроек положения сидений, без неё все время меняться с другим водителем сложно; розетки 12В в багажнике; регулировок задних сидений; адаптивного дальнего света; газовых упоров капота; очечника; освещения ручек дверей; ассистентов подъема и спуска по уклону; вывода навигации на экран панели приборов; камер кругового обзора».
И это еще не все. Автовладельца не устраивает «пустой бардачок (ни освещения, ни охлаждения); «несерьезный» для машины с претензией на «кроссоверность» клиренс 175 мм; маленький багажник; неважный климат на втором ряду». Учитывая все вышеперечисленное, Валерий делает вывод: «Поэтому я бы все же предпочел «Тигуан».
А как он в сравнении с «родственниками»?
Сергей из Краснодара сразу уточняет, что в его распоряжении оказался VW Taos 2WD. «Так уж получилось, что, поездив некоторое время на «Таосе», получил возможность сравнить его с основными конкурентами – «Кароком», «Тигуаном» и полноприводным «Таосом».
Начинает житель юга страны с плюсов, их много: практически идеальная управляемость; отменная динамика; фары головного света; наборы опций; навигация от «Яндекса»; тихий двигатель; предсказуемое замедление при торможении». Из откровенных минусов Сергей называет никакой клиренс; короткоходную подвеску; большие свесы (передний и задний).
У полноприводного VW Taos, по версии краснодарца, «все гораздо хуже: динамика заметно слабее; робот DSG медленнее, чем «гидроавтомат» Aisin; багажник еще меньше, чем в переднеприводном «Таосе»; с такой геометрией кузова полный привод бесполезен, а изображать бульдозер все равно не получится».
Вот как автовладелец сравнивает переднеприводный «Таос» с VW Tiguan 1.4: «По простору на первом ряду примерно одинаково; на втором ряду «Тигуан» ощутимо больше; багажник «Тигуана» объемнее; подвеска «Тигуана» чуть получше, но динамика лучше у «Таоса».
Относительно Skoda Karoq южанин отозвался так: «Мне он понравился по всем показателям. Единственное, более валкая подвеска и некоторая склонность к раскачке».
Напомним, что VW Taos доступен в 4 вариантах комплектаций: Respect (110 л.с., 5МКП, 1 713 400 рублей), Status (110 л.с./АКП, 1 904 900 рублей и TSI 150 л.с./8АКП; 1 974 900 рублей; TSI 4Motion 150 л.с./7АКП, 2 074 900 рублей); Joy (110 л.с./6АКП, 2 002 900 рублей; TSI 150 л.с./8АКП, 2 072 900 рублей; TSI 4Motion 150 л.с./7АКП, 2 172 900 рублей) и Exclusive (TSI 150 л.с./8АКП, 2 167 900 рублей; TSI 4Motion 150 л.с./7АКП, 2 267 900 рублей).
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