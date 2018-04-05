5 апреля 2018, 17:53

Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая

В Сеть утекли фотографии серийной версии нового компактного кроссовера Tayron, предназначенного для китайского рынка. Его прототип под названием Advanced Midsize SUV недавно был представлен на автосалоне в Пекине (желтый автомобиль на фото).
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  Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая Volkswagen Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая Volkswagen Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая Volkswagen Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая
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Новинку построят на одной платформе с Tiguan. Сейчас в Китае продается две версии «Тигуана» - стандартная, поставляемая из Европы, и длиннобазная, которую собирают на совместном китайско-немецком предприятии. Производство нового Tayron также наладят на заводе FAW-Volkswagen в городе Чанчунь (провинция Гирин). Кроссовер оснастят 2-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 220 л.с. (350 Нм) и системой полного привода. 

Судя по фотографиям, от прототипа Advanced Midsize SUV серийная версия будет отличаться задними габаритными огнями и бамперами. Но загадкой пока остается самое главное – ее габариты. Имя Tayron продолжило традицию названий на букву «Т» в линейке SUV немецкого бренда. Возможно, кроссовер назвали в честь отдаленной области галактики из Звездных войн.

Сейчас новинка проходит дорожные испытания. Публике ее должны показать до конца 2018 года, а производство запустят уже в 2019-м. Выйдет ли модель за пределы китайского рынка, пока неизвестно.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген
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Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая
{{material_122884}}Новинку построят на одной платформе с Tiguan. Сейчас в Китае продается две версии «Тигуана» - стандартная, поставляемая из Европы, и длиннобазная, которую собирают на совместном китайско-немецком предприятии. Производство нового Tayron также наладят на заводе FAW-Volkswagen в городе Чанчунь (провинция Гирин). Кроссовер оснастят 2-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 220 л.с. (350 Нм) и системой полного привода. Судя по фотографиям, от прототипа Advanced Midsize SUV серийная версия будет отличаться задними габаритными огнями и бамперами. Но загадкой пока остается самое главное – ее габариты. Имя Tayron продолжило традицию названий на букву «Т» в линейке SUV немецкого бренда. Возможно, кроссовер назвали в честь отдаленной области галактики из Звездных войн.Сейчас новинка проходит дорожные испытания. Публике ее должны показать до конца 2018 года, а производство запустят уже в 2019-м. Выйдет ли модель за пределы китайского рынка, пока неизвестно.
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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