5 апреля 2018, 17:53
Volkswagen Tayron – новый кроссовер для Китая
В Сеть утекли фотографии серийной версии нового компактного кроссовера Tayron, предназначенного для китайского рынка. Его прототип под названием Advanced Midsize SUV недавно был представлен на автосалоне в Пекине (желтый автомобиль на фото).
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Судя по фотографиям, от прототипа Advanced Midsize SUV серийная версия будет отличаться задними габаритными огнями и бамперами. Но загадкой пока остается самое главное – ее габариты. Имя Tayron продолжило традицию названий на букву «Т» в линейке SUV немецкого бренда. Возможно, кроссовер назвали в честь отдаленной области галактики из Звездных войн.
Сейчас новинка проходит дорожные испытания. Публике ее должны показать до конца 2018 года, а производство запустят уже в 2019-м. Выйдет ли модель за пределы китайского рынка, пока неизвестно.
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