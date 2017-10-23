23 октября 2017, 15:05

Volkswagen T-Cross появится на рынке в 2018 году

Немецкая компания Volkswagen анонсировала выпуск серийной версии субкомпактного кроссовера T-Cross в следующем году. Ожидается, что паркетник встанет в один ряд с Peugeot 2008, Opel Mokka, Nissan Juke и Renault Captur.
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Новинка построена на платформе хэтчбека VW Polo, а стилистические черты заимствованы у концепт-кара T-Cross. Компания уже поделилась габаритами кроссовера. В длину автомобиль достигнет 4 133 мм, ширина составит 1 798 мм, высота - 1 563, а размер колесной базы будет равен 2 565 мм.

В моторную линейку войдут бензиновые двигатели объемом 1, 1,4 и 2 литра. Силовая отдача агрегатов будет варьироваться от 109 до 190 «лошадей». Пару им составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен передний или полный.

В 2016 году на Женевском автосалоне Volkswagen представила концептуальный проект кросс-кабриолета T-Cross Breeze, построенного на платформе Polo. Тогда представители марки сообщили, что публике явлена базовая модель для серийной версии компактного кроссовера. В модельном ряду компании новинка займет место ниже T-Roc.

Напомним, что ранее автопроизводитель поделился тизерными изображениями спорткара, который дебютирует в следующем году. Модель создается для экстремального подъема на гору Пайкс-Пикв июне 2018 года. В серию этот автомобиль не выйдет.

Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Volkswagen T-Cross появится на рынке в 2018 году
{{material_121421}}Новинка построена на платформе хэтчбека VW Polo, а стилистические черты заимствованы у концепт-кара T-Cross. Компания уже поделилась габаритами кроссовера. В длину автомобиль достигнет 4 133 мм, ширина составит 1 798 мм, высота - 1 563, а размер колесной базы будет равен 2 565 мм.В моторную линейку войдут бензиновые двигатели объемом 1, 1,4 и 2 литра. Силовая отдача агрегатов будет варьироваться от 109 до 190 «лошадей». Пару им составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен передний или полный.В 2016 году на Женевском автосалоне Volkswagen представила концептуальный проект кросс-кабриолета T-Cross Breeze, построенного на платформе Polo. Тогда представители марки сообщили, что публике явлена базовая модель для серийной версии компактного кроссовера. В модельном ряду компании новинка займет место ниже T-Roc.Напомним, что ранее автопроизводитель поделился тизерными изображениями спорткара, который дебютирует в следующем году. Модель создается для экстремального подъема на гору Пайкс-Пикв июне 2018 года. В серию этот автомобиль не выйдет.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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