Volkswagen T-Cross появится на рынке в 2018 году
В моторную линейку войдут бензиновые двигатели объемом 1, 1,4 и 2 литра. Силовая отдача агрегатов будет варьироваться от 109 до 190 «лошадей». Пару им составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен передний или полный.
В 2016 году на Женевском автосалоне Volkswagen представила концептуальный проект кросс-кабриолета T-Cross Breeze, построенного на платформе Polo. Тогда представители марки сообщили, что публике явлена базовая модель для серийной версии компактного кроссовера. В модельном ряду компании новинка займет место ниже T-Roc.
Напомним, что ранее автопроизводитель поделился тизерными изображениями спорткара, который дебютирует в следующем году. Модель создается для экстремального подъема на гору Пайкс-Пикв июне 2018 года. В серию этот автомобиль не выйдет.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное