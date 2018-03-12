12 марта 2018, 14:20
Volkswagen Teramont оценили в 2 799 000 рублей
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на самый большой кроссовер немецкой марки – семиместный Teramont. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях и семи оттенках кузова, с двумя моторами на выбор, «автоматом» и полным приводом. Заводская гарантия на Teramont расширена до 4 лет или 120 000 километров. Цены стартуют с отметки 2 799 000 рублей.
Базовая комплектация Origin доступна только с 2-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. Ее стоимость составляет минимум 2 799 000 рублей. Таким образом, новый кроссовер оказался дешевле Touareg текущего поколения, цены на который начинаются от 3 млн рублей. Список стандартного оснащения Teramont включает в себя круиз-контроль, мультимедийную систему с функцией голосового управления, тканевый салон, подогрев передних сидений и полный электропакет боковых зеркал. В перечень электронных систем безопасности входят системы курсовой устойчивости и регулировки тягового момента, антипробуксовочная и антиблокировочная системы, а также электронная блокировка дифференциала.
Volkswagen Teramont
Выпускается с 2017 г.
Комплектация Status порадует цифровой приборной панелью со встроенной навигацией, адаптивным круиз-контролем, электроприводом передних сидений и памятью настроек для водительского кресла и функцией автоматического торможения. Топовую версию Exclusive можно узнать по 20-дюймовым колесным дискам, обилию хрома в отделке, кожаному салону и панорамному люку. В число электронных помощников вошли система автоматической парковки Park Assist, система кругового обзора и система контроля рядности движения. Стоимость такого Teramont с 2-литровым двигателем начинается от 3 579 000 рублей, с 3,6-литровым – от 3 779 000 рублей.
Volkswagen Teramont составит конкуренцию Hyundai Grand Santa Fe (от 2,5 млн рублей), Mazda CX-9 (от 2,9 млн рублей) и Toyota Highlander (от 3,2 млн рублей).
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