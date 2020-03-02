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2 марта 2020, 15:30

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan X

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Купе-версию кроссовера Volkswagen Tiguan заметили на дорожных тестах в Китае. Ожидается, что продажи новинки стартуют именно здесь, но в дальнейшем автомобиль будут продавать по всему миру.
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan X

 

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Слухи о появлении купеобразной модификации Volkswagen Tiguan ходили давно. Многие уже начали сомневаться, что новую версию успеют подготовить для автомобиля нынешнего поколения. Однако судя по опубликованным китайским изданием Autohome шпионским снимкам, купе-кроссовер дебютирует сразу же вслед за рестайлинговым «Тигуаном» второй генерации. В Поднебесной уже зарегистрировали торговую марку Tiguan X.

Ожидается, что до центральной стойки оба кроссовера будут идентичны. Отличия заключаются в заниженной крыше и ином оформлении кормы. От рестайлингового «стандартного» Tiguan купе-версии достанется обновленная передняя оптика, бампер и решетка радиатора. Линейка двигателей также будет общей. В нее войдут бензиновые турбомоторы объемом от 1,4 до 2,0 литров, а также дизельный 2.0 TDI. Годом позднее у купе-кроссовера появится «заряженная» версия Tiguan R.

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan должны представить в самое ближайшее время. После отмены Женевского автосалона, формат и место премьеры пока остаются неизвестными. Вслед за дебютом обычного «Тигуана» на рынок должна выйти и его купеобразная модификация. В Китае ее будут продавать под именем Tiguan X. Для европейского рынка название может оказаться иным.


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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan X
{{material_128923}}Слухи о появлении купеобразной модификации Volkswagen Tiguan ходили давно. Многие уже начали сомневаться, что новую версию успеют подготовить для автомобиля нынешнего поколения. Однако судя по опубликованным китайским изданием Autohome шпионским снимкам, купе-кроссовер дебютирует сразу же вслед за рестайлинговым «Тигуаном» второй генерации. В Поднебесной уже зарегистрировали торговую марку Tiguan X.Ожидается, что до центральной стойки оба кроссовера будут идентичны. Отличия заключаются в заниженной крыше и ином оформлении кормы. От рестайлингового «стандартного» Tiguan купе-версии достанется обновленная передняя оптика, бампер и решетка радиатора. Линейка двигателей также будет общей. В нее войдут бензиновые турбомоторы объемом от 1,4 до 2,0 литров, а также дизельный 2.0 TDI. Годом позднее у купе-кроссовера появится «заряженная» версия Tiguan R.Рестайлинговый Volkswagen Tiguan должны представить в самое ближайшее время. После отмены Женевского автосалона, формат и место премьеры пока остаются неизвестными. Вслед за дебютом обычного «Тигуана» на рынок должна выйти и его купеобразная модификация. В Китае ее будут продавать под именем Tiguan X. Для европейского рынка название может оказаться иным.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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