11 февраля 2020, 18:40
Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
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Фото: motor1.com
В сети появились шпионские фотографии нового Volkswagen Tiguan. Кроссовер был замаскирован под текущую версию кроссовера, которая продается в салонах дилеров немецкого бренда. Сам камуфляж издалека практически не заметен. Тестовые испытания модели проходили в Северной Европе.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
На фотографиях, которые опубликовали зарубежные СМИ, видны светодиодные фары, аналогичные тем, что у Golf VIII серии. Еле заметный камуфляж вводит в заблуждение. Создатели модели явно хотели, чтобы прототип новой версии приняли за простой Tiguan. Поэтому из-за пленки на задних фонарях кажется, что они точь в точь взяты с предыдущей версии.
Европейские СМИ предполагают, что обновленный Tiguan ждут небольшие изменения в салоне, современная мультимедийная система и новейшие системы безопасности.
Точных данных о том, что будет находиться под капотом обновленного Tiguan нет. Эксперты предполагают, что в европейской версии Tiguan получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридную версию. Возможно, не обойдется и без 2-литрового дизельного мотора. Ходят слухи, что концепт обновленного кроссовера презентуют на Женевском мотор-шоу этой весной.
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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
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