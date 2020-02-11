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11 февраля 2020, 18:40

Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan

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Фото: motor1.com
В сети появились шпионские фотографии нового Volkswagen Tiguan. Кроссовер был замаскирован под текущую версию кроссовера, которая продается в салонах дилеров немецкого бренда. Сам камуфляж издалека практически не заметен. Тестовые испытания модели проходили в Северной Европе.
Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan

Фото: motor1.com

Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan

Фото: motor1.com

Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan

Фото: motor1.com

Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan

Фото: motor1.com

Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan

Фото: motor1.com

Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
На фотографиях, которые опубликовали зарубежные СМИ, видны светодиодные фары, аналогичные тем, что у Golf VIII серии. Еле заметный камуфляж вводит в заблуждение. Создатели модели явно хотели, чтобы прототип новой версии приняли за простой Tiguan. Поэтому из-за пленки на задних фонарях кажется, что они точь в точь взяты с предыдущей версии. 

Европейские СМИ предполагают, что обновленный Tiguan ждут небольшие изменения в салоне, современная мультимедийная система и новейшие системы безопасности.

Точных данных о том, что будет находиться под капотом обновленного Tiguan нет. Эксперты предполагают, что в европейской версии Tiguan получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридную версию. Возможно, не обойдется и без 2-литрового дизельного мотора. Ходят слухи, что концепт обновленного кроссовера презентуют на Женевском мотор-шоу этой весной.


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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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Volkswagen тестирует новое поколение Tiguan
На фотографиях, которые опубликовали зарубежные СМИ, видны светодиодные фары, аналогичные тем, что у Golf VIII серии. Еле заметный камуфляж вводит в заблуждение. Создатели модели явно хотели, чтобы прототип новой версии приняли за простой Tiguan. Поэтому из-за пленки на задних фонарях кажется, что они точь в точь взяты с предыдущей версии. Европейские СМИ предполагают, что обновленный Tiguan ждут небольшие изменения в салоне, современная мультимедийная система и новейшие системы безопасности.Точных данных о том, что будет находиться под капотом обновленного Tiguan нет. Эксперты предполагают, что в европейской версии Tiguan получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридную версию. Возможно, не обойдется и без 2-литрового дизельного мотора. Ходят слухи, что концепт обновленного кроссовера презентуют на Женевском мотор-шоу этой весной.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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