29 декабря 2017, 14:18

Volkswagen тестирует новый Touareg

Весной следующего года Volkswagen представит нового поколение своего вседорожника Touareg. Автомобиль будет базироваться на модульной архитектуре MLB Evo, которая также лежит в основе Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Audi Q7 и Lamborghini Urus.
^
Volkswagen Touareg
Выпускается с 2002 г.
Новый от 2 820 000 до 3 890 000 Р
Отзывов: 8
Судя по «шпионским» снимкам, машину выполнят в стилистике концепта T-Prime Concept GTE. При этом кроссовер обзаведется современными системами  безопасности и функций помощи на дороге. В салоне установят новый информационно-развлекательный комплекс.

В силовую линейку внедорожника войдут бензиновый и дизельный агрегаты. В первом случае речь идет о 3,6-литровом моторе, мощность которого составляет 249 л. с. Агрегат, работающий на «тяжелом топливе», будет иметь объем 3 литра и отдачу 245 сил.

Чуть позже инженеры Volkswagen выпустят и гибридную модификацию Touareg. Все остальные подробности о модели станут известны ближе к дате официальной премьеры.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Scirocco
| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
Дэн
Форум Volkswagen Caddy
| Кому: андрей Для начала давайте определимся с кнопками на панели рядом со спидометром и тахометром. Та, которая ближе к спидометру будет 1, к тахометру 2. Последовательность действий для сброса интервала: 1. заглушить машину. 2. нажать и держать 1. 3. включить зажигание 4. теперь отключить ...
Паша
Форум Volkswagen Passat
| Кому: Лада А под машиной масло остается? Есть следы какие? Если ответ на оба вопроса нет, то возможен вариант износа КШМ (кривошипно-шатунный механизм) , Проще говоря износ двигателя. Нужна капиталка, либо замена на новый. Двигатель то хоть какой, бензин/ дизель? А то про машину ни слова не сказали ...
Manko
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
С кем встретим 2018-й? Итоги года, часть III
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volkswagen тестирует новый Touareg
{{model_1414}} Судя по «шпионским» снимкам, машину выполнят в стилистике концепта T-Prime Concept GTE. При этом кроссовер обзаведется современными системами  безопасности и функций помощи на дороге. В салоне установят новый информационно-развлекательный комплекс.В силовую линейку внедорожника войдут бензиновый и дизельный агрегаты. В первом случае речь идет о 3,6-литровом моторе, мощность которого составляет 249 л. с. Агрегат, работающий на «тяжелом топливе», будет иметь объем 3 литра и отдачу 245 сил.Чуть позже инженеры Volkswagen выпустят и гибридную модификацию Touareg. Все остальные подробности о модели станут известны ближе к дате официальной премьеры.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодар Нижегородская область Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG