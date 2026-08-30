Дешевле Haval и Geely: какой кроссовер Volkswagen начали продавать в России за 1,5 млн рублей

30 августа 2026, 08:03
Volkswagen Tharu XR из Китая: новый кроссовер в России дешевле конкурентов
Volkswagen Tharu XR из Китая: новый кроссовер в России дешевле конкурентов
На российском рынке появились новые кроссоверы Volkswagen Tharu XR, которые привлекают ценой от 1,54 млн рублей и разнообразием комплектаций. Модель может заинтересовать тех, кто ищет доступный и современный автомобиль в сегменте компактных кроссоверов.
Появление Volkswagen Tharu XR на российском рынке может изменить расстановку сил в сегменте бюджетных кроссоверов. Модель, разработанная совместно SAIC Volkswagen для Китая, теперь доступна и в РФ, по цене, которая заметно ниже, чем у многих конкурентов.
На всех онлайн-площадках уже размещены бесплатные статьи о продаже новых Tharu XR, причем автомобили доступны как из России, так и под заказ. Минимальная стоимость - 1 540 000 рублей, что делает данную модель одной из наиболее доступных среди новых кроссоверов европейских брендов, официально не представленных в России.
Volkswagen Tharu XR занимает промежуточное положение между Volkswagen T-Cross и стандартным Tharu. По габаритам он близок к Skoda Karoq: длина - 4355 мм, ширина - 1762 мм, высота - 1605 мм, колесная база - 2651 мм. Такой размер делает его удобным для эксплуатации в городских условиях и семейных поездках.
В зависимости от комплектации, Tharu XR оснащен либо 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом, либо с более мощным 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с., который работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Такой выбор позволяет подобрать оптимальную версию под разные задачи и бюджеты.
Интересно, что на фоне показа Tharu XR в России сохраняется тенденция на альтернативные поставки автомобилей из Китая. Например, ранее на рынке появился Volkswagen T-Roc, который также производит для китайского рынка и предлагается минимум за 1 880 000 рублей.
В целом, ситуация с Volkswagen Tharu XR отражает более широкую тенденцию: российский рынок становится все более открытым для китайских автомобилей, в том числе с малоизвестными популярными брендами. Это создает конкуренцию для Haval, Geely и других марок, а также расширяет выбор для покупателей. Для сравнения, в сегменте электровелосипедов наблюдается общепринятая динамика - как видно на примере нового SISIGAD с увеличенным запасом хода , китайские производители быстро проникают на российский рынок с доступными и технологическими решениями.
Volkswagen Tharu XR может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с традиционным дизайном, но по цене, схожей с китайскими аналогами. При этом модель предлагает привычный для Volkswagen уровень оснащения и качества, что может стать решающим фактором для многих покупателей.
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